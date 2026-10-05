Las dos jugadas de Tetairoa McMillan con Bryce Young que demuestran que juegan de memoria

Redacción ElDesmarque 05 OCT 2026 - 07:51h.

La conexión de Bryce Young con Tetairoa McMillan fue la clave de la victoria de los Carolina Panthers sobre los Detroit Lions.

La bomba de 41 yardas de Mahomes que acabó en touchdown

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La letal sociedad entre Bryce Young y Tetairoa McMillan dinamitó la resistencia defensiva de Detroit y sentenció una brillante victoria de los Carolina Panthers. En una exhibición de precisión y poderío físico durante el segundo y tercer cuarto, el mariscal de campo encontró en McMillan a su arma más dominante en la zona roja: primero, con un certero pase profundo pegado a la banda izquierda donde el receptor aprovechó su zancada e imponente envergadura para batir la cobertura del defensor de los Lions, y posteriormente, con una diagonal fulminante previa a un amago de crack que dejó petrificada a la defensa rival antes de cruzar la línea de anotación sin oposición.