La bomba de 41 yardas de Mahomes que acabó en touchdown
Un pase maestro en el tercer down y el primer golpe de los Chiefs
Kansas City Chiefs reestructuran el contrato de Mahomes y apuestan fuerte por la temporada 26/27
El inesperado choque de titanes en la cuarta jornada de la NFL deja a Kansas City Chiefs y Las Vegas Raiders como un duelo de invictos que nadie podía vaticinar hace apenas un mes. Patrick Mahomes es el gran referente de la competición y lo vuelve a demostrar desde el primer cuarto con una bomba de más de 40 yardas que permite a los suyos empatar el partido con una jugada maestra.
El inicio de los duelos en Europa donde Mediaset España emite tres partidos en directo a la semana plantea una jornada mucho más amplia desde casa, palomitas mediante. Y si las hay de azúcar mejor, porque Patrick Mahomes va a hacer que merezcan la pena. Al menos esa sensación vuelve a dejar el inicio del partido en un enfrentamiento donde los dos equipos en apenas tres ataques, han demostrado por qué han comenzado 3-0 la temporada.
A pesar de llegar a dos cuartos downs, forzados, en el ataque de los Chiefs, Mahomes no ha dudado cuando ha vuelto a tener el ovoide. Después de ver cómo los Raiders se ponían por delante en el marcador, el quarterback ha tomado el mando con un drive muy sostenido donde han apostado por el play-action en todo momento...hasta que ha funcionado.
Una bomba de más de 40 yardas en el tercer down, algo habitual en los Chiefs, ha acabado con una recepción maestra de Worthy a pesar de que tuvo que frenar su carrera. El pase elevado de Mahomes no fue perfecto porque apuntaba a touchdown, pero sí lo suficientemente eficiente como para sorprender a todo el Allegiant Stadium una vez más. Y es que los Chiefs están de dulce en este inicio de temporada, hasta el punto de elevar los análisis de los expertos para confirmar al grupo como uno de los favoritos al anillo de cara a la Super Bowl 2027.