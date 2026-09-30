La Jornada 4 de la NFL en Mediaset: horarios y dónde ver gratis los tres partidos con el debut en Europa

Juan Pérez 30 SEP 2026 - 16:41h.

Los Chiefs de Mahomes vuelven al primer plano tras arrancar con un 3-0

Rafael de los Santos, el auge de la NFL en España y los preparativos para el Bernabéu: "Ha habido un antes y un después"

Compartir







El viaje europeo de la NFL para llevar seis partidos de temporada regular al Viejo Continente empieza este fin de semana en Londres con la primera parada oficial. La alianza entre Mediaset y la National Football League para los próximos años permite la retransmisión de todos ellos en abierto, por lo que cada uno de ellos permitirá subir a tres las emisiones de cada uno de esos fines de semana para multiplicar jugadas, touchdowns y hype.

Commanders - Colts

La cuenta atrás hasta el NFL Madrid Game empieza en Inglaterra con el primero de los encuentros de la competición en Europa, un primer paso para guardar el domingo completo y ver los tres partidos en abierto de Mediaset. El primero de ellos es el Commanders - Colts para medir las expectativas de dos equipos llamados a más que han empezado la temporada con un dubitativo 1-2.

PUEDE INTERESARTE Talanoa Hufanga acapara los focos de la NFL: del pick six de la jornada a su intercepción en el último segundo

Hora y día : El duelo entre Washington Commanders e Indianapolis Colts de la cuarta semana de la NFL 26/27 será en la tarde de este domingo, 4 de octubre, las 15:30h. (horario peninsular de España).

: El duelo entre de la cuarta semana de la NFL 26/27 será en la tarde de este domingo, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 15:15h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset.

Raiders - Chiefs

Si alguien hubiese adivinado que Las Vegas Raiders arrancaría con un 3-0 la temporada, pocos le habrían creído, de ahí la relevancia de este duelo divisional en la AFC Oeste. Con los dos equipos imbatidos, el choque entre Cousins y Mahomes promete ser un espectáculo digno de las mejores palomitas para acompañar la noche.

PUEDE INTERESARTE La pizarra de los 49ers en estado puro: hook and ladder y touchdown de 80 yardas

Hora y día : El choque entre Las Vegas Raiders y Kansas City Chiefs de la cuarta semana de la NFL 26/27 mantiene uno de los horarios habituales en el prime time en la noche de este domingo, 4 de octubre, las 22:20h. (horario peninsular de España).

: El choque entre de la cuarta semana de la NFL 26/27 mantiene uno de los horarios habituales en el prime time en la noche de este domingo, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 22:05h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset Infinity.

Panthers - Lions

Ver un partido hoy día de Jahmyr Gibbs bien merece aguantar una madrugada, aunque solo sea por disfrutar de algunos de los mejores highlights de la jornada. Es imposible adivinar cómo va a sorprender en su siguiente jugada, y es parte del trabajo de los Panthers, que vuelven al Sunday Night Football con la oportunidad de hacerse un hueco entre los grandes a pesar de tener por delante a un contendiente.

Hora y día : El partido entre Carolina Panthers y Detroit Lions de la cuarta jornada de la NFL 26/27 pasa a la madrugada del domingo al lunes, del 4 al 5 de octubre, las 02:20h. (horario peninsular de España).

: El partido entre de la cuarta jornada de la NFL 26/27 pasa a la madrugada del domingo al lunes, del (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 02:05h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Cuatro.

En todos los casos ElDesmarque ofrecerá jugadas, reacciones y el resumen con todos los detalles tras la finalización del encuentro así como en las horas posteriores en el contenido digital y en RRSS.