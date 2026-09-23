El insólito récord Guinness de la NFL en los Alpes, un field goal a 3.454 metros de altitud

Juan Pérez 23 SEP 2026 - 15:17h.

La leyenda de los Patriots, Adam Vinatieri, el encargado de la ejecución

La guía completa para seguir la temporada NFL en Mediaset España: partidos, programas y horarios

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El metrónomo de la espectacularidad en la NFL no queda solo para las jugadas de cada fin de semana en los partidazos semanales en abierto de Mediaset Infinity y Cuatro. La esencia del deporte salta también a momentos peculiares capaces de asombrar a cualquiera en un solo clip, algo que ha conseguido Adam Vinatieri con un récord Guinness al convertir el field goal más alto del mundo a 3.454 metros de altura.

El hito se ha logrado en Jungfraujoch, un puerto de montaña en los Alpes suizos que refleja la inmensidad del golpeo en el logro, algo que la leyenda de New England Patriots logró con la ayuda de Giovane Élber, exjugador y embajador del FC Bayern de Múnich. La nevada, los Patriots y una larga lista de anotaciones bajo fuertes temporales son historia de la franquicia, y a su vez es una cuenta atrás para el partidazo en Múnich donde New England Patriots se enfrentará el 15 de noviembre a los Detroit Lions en el Allianz Arena.