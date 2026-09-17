El Betis y la NFL organizan una 'watch party' para ver a los Chiefs de Mahomes

Juan Pérez 17 SEP 2026 - 11:14h.

La denominada NFL Experience Sevilla se vivirá en la La Ciudad Deportiva Luis del Sol

La Jornada 2 de la NFL en Mediaset: horarios y dónde ver gratis a los Chiefs de Mahomes en TV y online

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La explosión de la NFL en España toma de la mano al Real Betis Balompié para crear un evento exclusivo con la excusa de ver a uno de los mejores jugadores del mundo: Patrick Mahomes. Todo parte de él para llegar al todo, la NFL Experience Sevilla, algo más que una 'watch party' que organiza la competición junto con el conjunto verdiblanco para disfrutar del partidazo de los Kansas City Chiefs con actividades interactivas, photocalls temáticos, mascotas oficiales y una zona de tailgate.

El domingo 27 de septiembre es un día especial no solo para el seguidor de la NFL, sino también para ese amigo o colega bético que más de una vez ha aguantado a ver la Super Bowl y ahora está preparado para dar un paso más. La vivencia pasa por disfrutar en la Ciudad Deportiva Luis del Sol desde las 17:30 de toda una propuesta esbozada por la National Football League junto al Real Betis: previa, partido en directo y el apellido 'made in USA' para disfrutar de un día completo, como ya se hizo el año pasado en San Mamés.

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La base de la acción pasa por el choque entre Kansas City Chiefs y Miami Dolphins en la tercera semana de la National Football League, y sucede porque estos son dos de los equipos con derechos de marketing en España. Ese es el punto de partida para hacer afición, descubrir el fútbol americano y entender esa otra manera de vivir los partidos desde la cultura estadounidense.

El gancho está en el entorno, en el deporte, en el horario y sobre todo en poder ver en ese conjunto a uno de los mejores jugadores de la era actual del fútbol americano. Patrick Mahomes, de los Kansas City Chiefs, es una leyenda de la NFL. Ha dominado la competición en el último lustro, es el quarterback más joven en ganar tres Super Bowl junto a Brady, el más joven en ganar MVP de liga y Super Bowl, en llegar a 5 Super Bowls...y el listado se queda corto. Y además de todo eso, desprende esa sensación de estar viendo algo especial sobre el césped.

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Cómo apuntarse al NFL Experience Sevilla

Las inscripciones ya están abiertas y para apuntarse a esta NFL Experience Sevilla el público deberán registrarse en la aplicación oficial NFL OnePass y seleccionar la opción NFL Experience Sevilla. La jornada contará con las mascotas oficiales de ambos equipos, KC Wolf (Chiefs) y T.D. (Dolphins), que acompañarán a los asistentes y contribuirán a la animación del evento.

Además de la retransmisión del partido, habrá photocalls temáticos de la NFL, una zona de tailgate y juegos de precisión de pase para que los aficionados puedan poner a prueba sus habilidades y descubrir cómo se juega al fútbol americano. La colaboración une dos culturas deportivas en una misma experiencia con el Real Betis Balompié como punto de encuentro para quienes ya siguen la NFL y quienes quieran acercarse por primera vez a este deporte. La NFL Experience Sevilla ofrecerá una oportunidad para compartir la emoción de un partido y disfrutar del ambiente que lo rodea.

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Rafa de los Santos, director de NFL España: “NFL Experiences como esta supone una gran oportunidad para conectar con aficionados de diferentes partes de España durante todo el año”, afirmó Rafa de los Santos, director de NFL España. “Sabiendo que Sevilla y Andalucía tienen una forma muy especial de vivir el deporte, queremos compartir la emoción de la NFL de la mano del Real Betis Balompié y la Ciudad Deportiva Luis del Sol, tanto con los nuevos aficionados como con quienes llevan años siguiendo este deporte”.

Por su parte, Emilio García Duarte, director de Negocio y Marketing del Real Betis Balompié, con una amplia trayectoria profesional en el sector deportivo estadounidense, se mostró muy satisfecho por la celebración de este evento en la Ciudad Deportiva Luis del Sol: “Estamos encantados de poder ofrecer a nuestros aficionados experiencias diferentes y de primer nivel, y el fútbol americano es, sin duda, uno de los deportes más espectaculares que existen. La NFL ha sabido convertir cada partido en un auténtico espectáculo, creando una experiencia que trasciende al propio deporte. Para el Real Betis es un placer colaborar con la NFL y contribuir, desde Sevilla, a acercar este deporte y su cultura a nuevos aficionados en Europa”.

Esta iniciativa forma parte del objetivo de acercar la NFL a aficionados de toda España y habrá próximas citas en otras ciudades del país durante esta temporada.