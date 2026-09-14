En vídeo: Dart y Likely destrozan a los Dallas Cowboys con un touchdown imparable
Jaxson Dart e Isaiah Likely dejaron este touchdown como la mejor jugada del partido entre los Giants y los Cowboys
El agarre imposible de Justin Jefferson en un touchdown bendecido por una free play
Jaxson Dart e Isaiah Likely se han convertido en una sociedad letal para los New York Giants. La conexión entre los dos jugadores fue fundamental para la victoria sobre los Dallas Cowboys (28-20) y para prueba el touchdown magistral que anotaron antes del final del segundo cuarto para ponerse 14-7 por encima. Los Dallas Cowboys fueron incapaces de frenarlos y acabaron sucumbiendo ante unos Giants con un futuro muy esperanzador para esta temporada. Puedes ver la mejor jugada del partido en el vídeo superior.