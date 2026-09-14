El agarre imposible de Justin Jefferson en un touchdown bendecido por una free play

Juan Pérez 14 SEP 2026 - 00:33h.

Los Packers invaden el snap y permiten una de las jugadas de la noche para los Vikings

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Si alguien apuesta contra Justin Jefferson tiene todas las de perder, porque enfrentarse en un uno contra uno contra uno de los mejores wide receiver de la NFL te deja con cara de retratado. Unos minutos después del tremendo TD de 81 yardas de Watson, la defensa de Green Bay Packers comete un error flagrante al saltar antes del snap empuja a Minnesota Vikings a jugársela en una free play sin riesgo que acaba en uno de los touchdowns de la noche. La velocidad y el control del timing de Jefferson ante el soberbio pase de Carson Wentz permitieron una jugada difícil de imaginar. Y es que el quarterback suplente apenas estaba soltando la mano en grandes distancias, pero una jugada gratuita permite mirar de reojo la endzone, y si está ahí su mejor jugador, mucho mejor. Jefferson se convierte además en el tercer jugador más rápido en la historia de la NFL en conseguir 8.500 yardas en recepción, tan solo en 95 partidos sumando este Packers vs Vikings, primer partido de la temporada en Mediaset España.

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