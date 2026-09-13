La NFL vuelve a lo grande a Mediaset: rivalidad total entre Green Bay Packers - Minnesota Vikings

Juan Pérez 13 SEP 2026 - 18:44h.

Este domingo desde las 22:10 en Mediaset Infinity con 15 minutos de previa

Los cuatro quarterbacks con interrogante que arrancan la NFL 26/27 como titulares

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El debut de la NFL en Mediaset España en la temporada 26/27 parte de la noche de este domingo 13 de septiembre con la primera jornada de la competición, un regreso a lo grande al fútbol americano en abierto después de siete meses desde la Super Bowl. El gancho no puede ser mejor, uno de los duelos más viscerales de la competición, un Green Bay Packers - Minnesota Vikings que desata el potencial de la NFC Norte en un arranque prometedor a las 22:10 Mediaset Infinity (previa incluida de 15 minutos).

Con una ciudad de apenas 100.000 habitantes, Green Bay guarda cuatro trofeos Lombardi en sus vitrinas mientras se mofa de sus vecinos de Minneapolis con una sonrisa torcida, porque estos no han ganado a día de hoy una Super Bowl. Con esa base histórica, los cheeseheads alimentan la rivalidad con un equipo mucho más formado que aspira a algo más que entrar a playoffs esta temporada.

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Jordan Love es la referencia ofensiva más destacada del equipo mientras que el interrogante de Micah Parsons, uno de los linebackers de referencia en la NFL, le deja en el aire para las primeras semanas. Hoy son favoritos, y lo tienen todo para volver a marcar la diferencia.

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El momento de Kyler Murray

Los Vikings han apostado por un cambio de rumbo esta season con la contratación de Kyler Murray en el puesto de quarterback, y hasta tal punto estaban cansados de la eterna promesa J.J.McCarthy que lo han convertido en su tercer QB. Mientras tanto los ojos están puestos en Justin Jefferson, el receptor y estrella de la franquicia de Minnesota que aspira a alimentar la exigencia de la división para dar un paso al frente y soñar con un spot de Wild Card.

De los últimos cuatro partidos, los Vikings han ganado tres y a sabiendas de las bajas de Parsons y la más que posible de Josh Jacobs, todavía en la lista de los exentos del comisionado, la batalla se iguala.

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Entre tanto el equipo comandado por José Antonio Ponseti e Iker Sagasti estará al frente de las retransmisiones en Cuatro, Be Mad y Mediaset Infinity, donde estrenan con este partido un nuevo plató. Entre los comentarios y el análisis también estarán Mariano Sinito, Aitor Manzano, Paula Páramo y Luis Jones.