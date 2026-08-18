Las predicciones para las 32 franquicias de la NFL en la temporada 26/27

Juan Pérez 18 AGO 2026 - 12:44h.

Los Rams están en lo más alto de las predicciones junto con los actuales campeones

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El juego de las elucubraciones es una constante a inicios de temporada de cara al kickoff de la NFL con todas las grandes predicciones colocadas sobre la mesa para adivinar quiénes son los favoritos para llegar a la Super Bowl 2027. USA Today entra de lleno en esa propuesta de la mano de sus especialistas con un tier donde se hace una proyección completa de los récords con todos los clasificados a playoffs, y la lucha encarnizada en las divisiones por estar entre los mejores en postemporada.

Conferencia Americana (AFC)

El cambio de hegemonía en la Conferencia Americana llega a su techo con las aspiraciones de Houston Texans y Denver Broncos en lo más alto relevando a equipos como Chiefs que llevan varios años en la cúspide. A pesar de que los de Mahomes han hecho un esfuerzo económico este año por generar una última oportunidad, y nunca hay que destacarlos, no están en las previsiones como el máximo contender.

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AFC West

La rivalidad entre Broncos y Chiefs será determinante para controlar la AFC West, dos de los contendientes más importantes de la AFC en un escalón por debajo a los favoritos para la Super Bowl.

Denver Broncos (2): 12-5

12-5 Kansas City Chiefs (5): 11-6

11-6 Los Angeles Chargers: 9-8

9-8 Las Vegas Raiders: 3-14

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AFC North

La División más dura de la conferencia tiene un interrogante en los Steelers así como en los Ravens, pero estos últimos deben recibir este año sí el impulso de Lamar Jackson. Las salidas de Linderbaum y de varios jugadores de la secundaria les puede quitar fuerza de inicio, pero su competitividad sigue siendo top. Mientras tanto el favoritismo pasa por las manos de Joe Burrow tras superar los problemas físicos, y con Ja'Marr Chase en plena forma, deben ser imparables.

Cincinnati Bengals (4): 11-6

11-6 Baltimore Ravens (7): 10-7

10-7 Pittsburgh Steelers: 7-10

7-10 Cleveland Browns: 5-12

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AFC South

Si C.J. Stroud promete la regularidad para estar en la élite absoluta, puede disputar el MVP y llevar a los Texans a donde quieran, porque no tienen rival en la división. Si Ryans y MOntgomery funcionan, deben ser los reyes de la AFC.

Houston Texans (1): 12-5

12-5 Jacksonville Jaguars: 9-8

9-8 Tennessee Titans: 6-11

6-11 Indianapolis Colts: 5-12

AFC East

Es difícil decir por qué USA Today le ha colocado solo una victoria a los Dolphins, pero a priori es una dura realidad para el bloque. Los Bills dependen de su quarterback un año más, mientras que las dudas con los Patriots pasa por el encaje de las nuevas piezas tras sufrir múltiples cambios en una plantilla que ha llegado a Super Bowl: all-in para Drake Maye.

Buffalo Bills (3): 11-6

11-6 New England Patriots (6): 10-7

10-7 New York Jets: 3-14

3-14 Miami Dolphins: 1-16

Conferencia Nacional (NFC)

Con los dos mejores equipos en la misma Conferencia y División, la NFC se presenta con la candidatura más poderosa para volver a reinar en la Super Bowl 2027 ante los ojos de medio mundo. Los Ángeles Rams y Seattle Seahawks son el reclamo principal del favoritismo para los próximos meses antes del inicio de la competición sin perder de vista el giro de guion que quieren imponer los Chicago Bears.

NFC West

La División más difícil de toda la NFL vuelve a ser el mayor escaparate para la temporada por el alto nivel de Rams, Seahawks y presumiblemente de los 49ers si todos están sanos. Debería ser la única que meta a tres franquicias en playoffs, del resto no hay más análisis que entender la mejor plantilla, el campeón y una de las más imponentes si recupera a todos sus jugadores.

Los Angeles Rams (1): 14-3

14-3 Seattle Seahawks (5): 14-3

14-3 San Francisco 49ers (7): 11-6

11-6 Arizona Cardinals: 2-15

NFC North

La conquista del norte puede dejar una división muy apretada con un proyecto joven brillante como el de los Bears frente a dos que quieren dar la sorpresa como Lions y Packers. Una competitividad muy alta repleta de interrogantes.

Chicago Bears (2): 12-5

12-5 Detroit Lions (6): 11-6

11-6 Green Bay Packers: 10-7

10-7 Minnesota Vikings: 9-8

NFC South

A priori la división más floja de toda la conferencia con la solidez de los Saints en lo más alto.

New Orleans Saints (4): 10-7

10-7 Tampa Bay Buccaneers: 8-9

8-9 Atlanta Falcons: 6-11

6-11 Carolina Panthers: 6-11

NFC East

El estado físico de Jayden Daniels puede marcar el nivel de los Commanders, pero a priori los Cowboys están al frente si Prescott y CeeDee Lamb demuestran todo su potencial.