Los 50 días hasta el kickoff de la NFL: el regreso de las estrellas y la pretemporada

Juan Pérez 22 JUL 2026 - 12:37h.

De los amistosos más sonados a las fechas más importantes hasta el gran debut

El IQ de Patrick Mahomes ante el juego de las sombras con estrellas de la NFL

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El inicio de la pretemporada en mayúsculas en la NFL despunta la cuenta atrás de los 50 días hasta poner en pie el proyecto antes de la llegada de los veteranos, un goteo de hype que parece enlazar el cierre del Mundial con el fútbol americano. El reposo de las estrellas deja paso ahora a una preparación extrema entre entrenamientos, charlas tácticas y amistosos que dejan paso a mes y medio de expectativas antes de darle al play un año más.

El regreso de los veteranos a los entrenamientos de cada una de las 32 franquicias es el punto de partida para entender que la cosa se pone serie a menos de mes y medio del kickoff. Arizona Cardinals y Carolina Panthers son los primeros en dar el pistoletazo el 22 de julio, y se apresuran en exceso porque chocan entre sí en el primer enfrentamiento de pretemproada en el Hall of Fame. Solo Patriots, Seahawks, Rams y 49ers vuelven esa semana entre el 24 y el 25 de julio, mientras que los 26 equipos restantes le dan vacaciones a sus jugadores hasta el 28 de julio.

Hasta entonces la preparación pasa por el gran partido del Salón de la fama del 6 de agosto como apertura hacia el show hasta darle espacio a la primera semana de partidos desde el 13 de agosto. Desde entonces empiezan las semanas más intensas para la gran mayoría de los jugadores, porque las plantillas baja de los 90 jugadores actuales a los 53 que van a formar parte del grupo oficial para la 26/27. En ese proceso del 30 al 31 de agosto se abre el proceso para reclamar descartes de cara a hacer un equipo de prácticas de hasta 16 integrantes, planteado sobre todo para las lesiones que van a cubrir las temporadas.

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Entre los grandes partidazos de pretemporada están el Chiefs vs Rams (15 de agosto) y Raiders vs 49ers (28 de agosto), el primero por el choque de trenes de ambos equipos entre dos claros favoritos. El segundo por ver a Mendoza, el primer pick del draft, ante un gran rival de categoría que con la recuperación de los lesionados puede optar a todo este año.