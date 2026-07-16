El IQ de Patrick Mahomes ante el juego de las sombras con estrellas de la NFL

Juan Pérez 16 JUL 2026 - 13:48h.

El análisis exhaustivo de las mecánicas del quarterback es arrollador

La recepción imposible de Flag Football que dejó boquiabierto a Mahomes

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Patrick Mahomes es algo más que una leyenda activa en la NFL, también es un estudioso del deporte con una clara fijación en los quarterbacks, tanto en los actuales como en los históricos. En plena recuperación milagrosa para acortar plazos tras su rotura de ligamentos, una de las caras de la liga desvela su conocimiento extremo hasta el punto de reconocer a la mayoría de mariscales al lanzar...a pesar de estar totalmente ensombrecidos.

Los Kansas City Chiefs preparan una temporada histórica con la estratégica renovación de Mahomes a la baja para este año con la idea de hacer un all-in en busca del anillo. La continuidad de Kelce sumada al fichaje del MVP de la Super Bowl, Kenneth Walker, amplía las aspiraciones del equipo en un año fundamental si las lesiones se lo permiten al quarterback. Y entre tanto, el compás de espera hacia la nueva temporada deja algo menos de dos meses hasta el kickoff.

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En esa espera el QB1 de los Chiefs entra en los juegos planteados por la franquicia para adivinar quién se esconde detrás de una breve escena donde lanzan al aire The Duke en una jugada casi imposible de descifrar. Mahomes se concentra viendo los movimientos, analizando los pasos y los amagos hacia izquierda o derecha, y casi siempre da el nombre adecuado hasta clavar la mayoría de los retos.

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Lo más gracioso de todo es que durante el vídeo no para de decir que no es bueno en este tipo de juegos, pero lo hace antes de acertar la mayor parte de las propuestas que le ha preparado el equipo de comunicación de los Chiefs. Es una forma de abrazar la NFL desde el amor y el trabajo que le acompañan no sólo por su trabajo, sino por el estudio de los demás. A saber cuántos vídeos ha visto de todos estos quarterbacks para reconocerlos en situaciones como estas, un punto más para confiar en su cuidado extremo para pensar en cotas mayores en la 26/27 con los Chiefs.