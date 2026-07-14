Los 10 mejores quarterbacks de la NFL para la temporada 26/27

Juan Pérez 14 JUL 2026 - 16:05h.

La gran sorpresa pasa por el actual campeón de la Super Bowl: Sam Darnold

¿En qué gasta un jugador de la NFL su primer millón de dólares?

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La encuesta habitual de entrenadores, ejecutivos y ojeadores de la NFL deja el ansiado titular en la previa de la temporada 26/27 de la NFL con la clasificación de los mejores quarterbacks. El liderazgo de Josh Allen y la ausencia de Sam Darnold tras el triunfo en la Super Bowl 2026 es lo más sonado de una cuestión que se repite todos los años en pos de marcar las diferencias entre los mejores de la competición, y mariscal de los Buffalo Bills está en lo más alto en un top 3 de ensueño.

La séptima edición de una encuesta que se repite desde hace décadas en otras competiciones tiene una presencia clara de los propios integrantes de la NFL. Hasta 70 representantes de los clubes forman parte desde el anonimato de una cuestión abierta al público, ¿cuál es el mejor quarterback actualmente? Y es una cuestión sencilla que aborda el estado de forma para esta temporada, no de cara a los próximos cinco años o para empezar de cero una franquicia.

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La gran sorpresa es que el actual MVP, Matthew Stafford, baja al tercer puesto a pesar de liderar a Los Ángeles Rams durante toda la temporada, pero no logra superar a Josh Allen ni a Patrick Mahomes. El tricampeón con los Chiefs mantiene la corona desde el podio a pesar de que viene de una temporada repleta de lesiones y sin playoffs, pero el potencial del equipo crece tanto con él, que parece imposible dejarlo a un lado en estas encuestas hasta su retirada.

Más significativo si cabe es que el actual campeón del anillo con Seattle Seahawks, el quarterback Sam Darnold, no está siquiera entre los diez mejores de la NFL según los encuestados. Este es el tipo de respuesta que cualquier deportista norteamericano toma como referencia para motivarse un año más en pos de una nueva victoria, aunque precisamente Sam es de los más tranquilos de toda la liga. Esta es la clasificación completa: