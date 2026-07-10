El desgaste extremo en la NFL, ¿cuánto dura de media la carrera de un jugador?

Juan Pérez 10 JUL 2026 - 17:01h.

El quarterback es una de las posiciones más protegidas

¿En qué gasta un jugador de la NFL su primer millón de dólares?

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La dureza de la NFL tiene demasiados rasgos propios para identificar la competición como una de las más complicadas del universo deportivo para la salud de los jugadores. El riesgo a las lesiones, el cuidado de los deportistas y un calendario recortado al extremo con sólo cinco meses de enfrentamientos reflejan parte del argumento para entender que la carrera de los profesionales es de las más breves del mundo.

El último estudio del sindicado de la Asociación de Jugadores de la NFL deja en 3,3 años la media de la carrera en un jugador de la NFL, la más corta de todas las grandes ligas estadounidenses, y a la vez de todo el planeta. Aún así es una cifra algo sesgada por las características del análisis, porque de ella forman parte cientos de jugadores que son cortados durante la pretemporada o que sólo están en las franquicias de práctica.

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A tenor de los datos exclusivos de los jugadores desde diferentes perfiles, la media sube. Al examinar las cifras de los jugadores que entran en un roster inicial de 53 jugadores como rookie, la media aumenta a los seis años. Con respecto a los elegidos en la primera ronda del draft, el número sube a los 9,3 años de carrera mientras que los más afamados con al menos una elección Pro Bowl aguantan 11,7 años en la NFL.

En cuanto a las posiciones hay medidores muy diferentes, ya que los corredores tienen una media en la NFL de 2,57 años con la cifra más baja de toda la competición. Los kickers son los que más aguantan, y es lógico porque es el perfil que menos sufre físicamente, manteniéndose hasta 4,87 años de media en la liga. Wide Receivers con 2,81, líneas ofensivas y defensivas (3,3 y 3,6 años) o quarterbacks (4,4), son las posiciones restantes.

Con el debate abierto sobre la posible ampliación de jornadas para los próximos años, hay mucho por negociar, porque en el tira y afloja, el dinero siempre es parte del todo entre tantas lesiones. Pero sin duda la NFL es de las competiciones más duras del mundo, y la sostenibilidad de la carrera de un jugador es la marca indeleble para todos.