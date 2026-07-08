Todo lo que debes saber para comprar una entrada del Madrid Game 2026: Bengals - Falcons

Juan Pérez 08 JUL 2026 - 15:30h.

Los detalles para avanzar lo máximo posible antes de la gestión este 9 de julio

Mediaset España y la NFL amplían su alianza con un nuevo acuerdo plurianual

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La cita del 8 de noviembre con la NFL pasa por el Santiago Bernabéu para disfrutar del Madrid Game 2026, un segundo encuentro en España para disfrutar del Bengals - Falcons con recordatorio para este jueves. El 9 de julio es la fecha elegida para poner las alarmas, acordar detalles con los amigos y comprar las entradas para planear una día ideal junto a Joe Burrow, Bijan Robinson y Ja'Marr Chase.

La apertura de la venta de entradas al público general llega en el mediodía de este jueves, porque a las 12.00h. la gran mayoría de seguidores van directos a la admisión a partir de las 12.00h. La experiencia promete ser mucho más inmersiva que el año pasado, con la misma sede y la aparición de Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons con una de las nueve entregas de la NFL en Europa en la 26/27, por lo que hay que tener la muñeca rápida para conseguir las mejores entradas.

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El paso más importante para la compra es llegar con antelación a la preventa de entradas es el registro oficial, una gestión rápida mediante un formulario para anticiparse a los demás a la vez que supone un plus para lanzamientos exclusivos de merchandising y ofertas especiales. Ese será el chivato para dar con el enlace oficial. Por ahora los links de compra no están activados ya que aparecen 30 minutos antes del inicio de la preventa estimada para ese día, por si alguien está nervioso de más.

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Otra de las gestiones previas para organizar grupos de amigos es saber que el límite de entradas que puede comprar una misma persona se limita a seis, por lo que si son grupos grandes toca preparar más de una cuenta. Con respecto a los menores de 16 años la pauta es comprar entradas a un precio reducido para aprovechar el descuento, algo que va a más con los bebés. Por debajo de los 18 meses pueden entrar de forma gratuita al NFL Madrid Game 2026, pero hay que pasar por taquilla para recoger la entrada 'Babes in Arms'. Y se debe hacer así porque no es un ticket que se emita con anterioridad.

El reto de la NFL es ampliar la cifra de los 78.610 espectadores del primer partido, una cifra esencial que rozó el lleno dentro de los parámetros del Santiago Bernabéu, que según las estimaciones puede llegar a los 84.000 asientos desde la última remodelación. Eso depende en cada caso de los ajustes del estadio, que permiten más entradas según el espectáculo, por lo que la cifra puede volver a hacer historia un año más en España.