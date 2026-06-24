La recepción imposible de Flag Football que dejó boquiabierto a Mahomes

Juan Pérez 24 JUN 2026 - 11:43h.

Un deporte que estará en las Olimpiadas de Los Ángeles 2028

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El auge del Flag Football en los últimos años es mucho más que una alternativa al fútbol americano o a la NFL, y la expansión hacia los más de 20 millones de practicantes a día de hoy acelera las expectativas del deporte. Los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 lo van a introducir como prueba debutante por lo que se ha realizado un evento especial donde el propio Patrick Mahomes, recién renovado, ha alucinado con algunas de las recepciones más extravagantes y espectaculares jamás vistas.

Las facilidades para jugar a una versión light del fútbol americano ha convertido el Flag Football en uno de los deportes más atractivos para los jóvenes, tanto es así que sólo en Estados Unidos hay un crecimiento del 50% desde 2020. El tope de los más de cuatro millones de jóvenes actuales tiene una repercusión directa en el nivel del juego, y eso marca un salto cualitativo para ver capturas increíbles.

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El evento del Olympic Day que se encuadra en la NFL para expandir el nombre de la marca deja un escena icónica con muchos matices con respecto al deporte nativo. Esta recepción a la que ha reaccionado Mahomes sorprende por el agarre, por el salto y por el manejo de los tiempos en la caída, y a pesar de que tiene condicionantes diferentes a la National Football League, no deja de ser única.

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En el Flag Football la pelota es algo más pequeña y depende de las edades, pero es más manejable tanto para el quarterback como para el receptor, y este último además puede utilizar guantes. Eso permite ver jugadas más espectaculares que tienen una proyección especial para los JJOO de Los Ángeles, donde podrán participar jugadores de la NFL si así lo desean para competir bajo la bandera de Estados Unidos.

El refuerzo de la NFL por apoyar el Flag Football es tal que el pasado marzo creó una liga profesional masculina y otra femenina con estrellas y figuras inversoras como Tom Brady, Peyton y Eli Manning o Joe Montana entre otros. Y dentro del mundo del deporte también están Serena Williams o Alex Morgan entre otras, muchas caras visibles que aportan visibilidad a una nueva escena con mucho por descubrir.