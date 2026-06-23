Los tres posibles fichajes de los Raiders para mejorar el debut de Fernando Mendoza

Juan Pérez 23 JUN 2026 - 15:25h.

La reconstrucción pasa por darle todo el poder al novato

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El primer contacto competitivo de Fernando Mendoza en la NFL para comandar a las Vegas Raiders tras ser el primer pick del draft empieza por la construcción de un equipo sin prisas por llegar a la élite. La elección del quarterback es una de las más determinantes por lo que significa darle las llaves a un novato para toda una franquicia, pero el valor del joven de 22 años es el construir a su alrededor en un mercado repleto de receptores disponibles.

La temporada baja de la NFL deja algunos nombres interesantes que a estas alturas están destinados a completar plantillas, a quedar en el olvido o a recibir propuestas significativas como la de los Raiders. A pesar de que la intención del general manager John Spytek pasa por apostar por la juventud a sabiendas del grupo joven que tiene, hay tres nombres bastante relevantes que pueden completar plantilla desde un puesto clave para el quarterback: el de wide receiver.

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El valor da darle un arma con experiencia de élite en el campo a su nuevo referente es una apuesta discutible que choca con la estrategia de evolucionar a jóvenes proyectos, razón por la cual ninguno de estos tres jugadores está a día de hoy contratado. Y es que Tyreek Hill, Stefon Diggs y Deebo Samuel buscan hueco en la NFL, y la opción de los Raiders es una de las más interesantes aunque sea desde un perfil secundario para darle seguridad en los momentos importantes a Mendoza.

La cuestión es que los tres tienen perfiles complicados. El más apetecible parece Stefon Diggs por la relevancia que ha tenido con unos Patriots que han llegado a la Super Bowl, y a sus 32 años ha funcionado bastante bien tars romperse el ligamento cruzado, aunque no le ha dado para seguir. Deebo Samuel es la segunda opción, con 30 años y sin apenas relevancia en Washington el último año, es una alternativa discreta con renombre.

A sus 32 años Tyreek Hill es el caso más complejo porque viene de una temporada donde sólo ha jugado 4 partidos por lesión, por lo que es una incógnita que además está investigado por acusaciones de violencia doméstica. Los tres están en el mercado porque tienen unas pretensiones extremadamente altas para sus situaciones, lo que deja en manos de equipos como los Raiders una apuesta extrema para darle confianza a Mendoza en sus primeros años.