El plan de Green Bay Packers para Micah Parsons, baja hasta octubre sin recaídas

Juan Pérez 22 JUN 2026 - 18:52h.

Puede perderse con facilidad los primeros cuatro partidos de la NFL 26/27

La polémica elección de Micah Parsons para el top 1 de la NFL

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El optimismo en Wisconsin con la recuperación de Micah Parsons para el inicio de la temporada 26/27 en la NFL cae en picado tras las últimas declaraciones del linebacker y las expectativas de su recuperación. Su cirugía del ligamento cruzado anterior deja atrás los cinco primeros meses de los nueve pendientes para volver a tocar el césped, y la previsión es muy diferente a las esperanzas de Green Bay Packers de optar al anillo.

Micah Parsons es uno de los referentes en la liga como denota su puesto en la venta de camisetas y su ausencia cuatro o cinco partidos de la NFL es todo un mundo para una franquicia que lo necesita para ser uno de los mejores, y no va a estar preparado para septiembre. A la conocida rotura del ligamento cruzado anterior se le suma un procedimiento sobre una lesión en los meniscos de la rodilla izquierda, lo que rechaza casi automáticamente una recuperación para septiembre.

La necesidad de completar los nueve meses de recuperación deja en el horizonte un punto estimado a finales de septiembre, y eso deja con muchas dudas que la puesta en marcha de Parsons sea automática. Según la información de ESPN, los Packers no permitirían al linebacker jugar en las primeras semanas de práctica por lo que seguramente empiece la temporada en el listado de jugadores incapaces (PUP), lo que le dejaría fuera los primeros cuatro encuentros.

A eso hay que sumarle que en sus recientes declaraciones el propio Parsons ha declarado que quiere completar temporada y playoffs sin recaídas con la intención de llegar a la Super Bowl. "La meta siempre ha sido (estar disponible) en playoffs, y creo que todos estamos en la misma sintonía", una afirmación que refleja esa sensación de pausa para llegar con la mejor disponibilidad tarde pero en forma y totalmente recuperado. Un compás de espera sin fecha exacta que puede marcar la definición de los Packers a medio plazo.