La polémica elección de Micah Parsons para el top 1 de la NFL

Juan Pérez 09 JUN 2026 - 15:20h.

Unas declaraciones que pueden incendiar el vestuario de los Packers

Mediaset España y la NFL amplían su alianza con un nuevo acuerdo plurianual

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La escenificación del media day en la NFL presenta un encuadre especial por parte de la competición para darle valor a la liga como el ejecutor de las narrativas de cara a la temporada. La facilidad para sacar exclusivas con los actores principales de la trama pasa en este caso por la composición de un top con los mejores jugadores que abre un debate desde la perspectiva de Micah Parsons por una polémica elección para el top 1.

La confección final de las plantillas es el último ajuste previo a la pretemporada para poner las pilas a los aficionados de cara a acumular ganas para volver a ver partidos, y entre tanto la jugada maestra pasa por la propia NFL. La facilidad de la competición para crear historias alrededor de franquicias y estrellas es uno de los puntos fuertes para encender debates, abrir polémicas y proyectar miles de posibilidades de lo que puede ser cada equipo a lo largo de la 26/27.

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En esa feria de luces donde todo pasa por la calma previa a la tempestad del kickoff, Micah Parsons es uno de los elegidos de la NFL para hacer el listado de los mejores jugadores de la temporada. Y en el primer adelanto del vídeo oficial, destaca a un quarterback que a día de hoy está muy lejos de las estrellas, y que curiosamente se sobrepone a su compañero de equipo en los Packers. No es que vaya a generar un incendio en su equipo, pero si finalmente el vídeo final demuestra eso, puede haber alguna que otra mirada extraña en el vestuario.

La curiosa elección de Parsons en el vídeo de la NFL es colocar como mejor jugador de la liga de fútbol americano a Caleb Williams, quarterback que empieza ahora su tercer año. Sin duda el referente de los Chicago Bears es uno de los nombres subrayados para romper esta temporada, pero está muy lejos de los más grandes, de ahí la sorpresa de tenerlo por delante de otros tantos...sobre todo por lo que supone mirar hacia al lado.

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Justin Love está lejos del top tier en la NFL después de su última temporada, pero es el quarterback titular de los Green Bay Packers, y desde el traspaso de Micah Parsons el año pasado, la previsión era la de tener entre manos a un equipo con opción a luchar contra los mejores. Esa apuesta se desmoronó muy pronto el año pasado, por lo que ahora estas declaraciones pueden sentar mal en Wisconsin, quizás por parte de la afición o del propio Jordan Love.

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Falta ver cómo es la puesta en escena de esa narrativa que coloca a Micah Parsons al frente, algo que la NFL hace a la perfección y encaja con lo que pide la afición de los suyos. Ahora sólo falta ver cómo es el montaje final del vídeo porque a pesar de que las declaraciones apuntan a ello, la edición del vídeo por parte de la NFL juega a ampliar esos nombres más allá de la primera pregunta expuestas sobre el mejor jugador de la competición. Por eso las declaraciones de Parsons quizás no se refieren exactamente al primer puesto sino a alguno de las estrellas enroladas en su top 10 particular. Algo que se va a descubrir en los próximos días para certificar su listado y el de muchos de los grandes nombres de la liga.