Los Falcons preparan un megacontrato a Bijan Robinson, estrella del Madrid Game 2026

Juan Pérez 08 JUN 2026 - 19:43h.

Debe ser el próximo gran contrato de un running back junto a Gibbs

Mediaset España y la NFL amplían su alianza con un nuevo acuerdo plurianual

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La activación de Atlanta Falcons para cerrar la renovación con su mayor estrella, Bijan Robinson, es una realidad expuesta tras el draft en un entorno repleto de corredores que abrazan contratos históricos. El running back que estará presente en el Madrid Game 2026 tiene todavía contrato para los dos próximos años pero la necesidad de unir el futuro por ambas partes coloca a la estrella con un techo inimaginable de millones para el próximo lustro.

Los movimientos de los Falcons tras la entrada en el mes de junio con la consiguiente apertura de las negociaciones para algunas de sus estrellas pasa ahora por Bijan Robinson. Después de la primera extensión de los de Atlanta para cerrar a Drake London por una extensión de cuatro años que puede llegar a los 150 millones, las expectativas por saber a cuánto puede llegar su compañero de equipo se elevan hasta cifras inimaginables en la liga en un año en el que estará jugando en el Santiago Bernabéu.

Bijan Robinson es uno de los running backs con perfil élite en la NFL, y su contrato rookie para los dos próximos años es una ganga por los siete millones que va a cobrar en 2026 frente a los 11.3 planteados para su quinto año tras la opción ejecutada por los Falcons. A partir de ahí la negociación a futuro está activa según ESPN con la intención de cerrar el acuerdo antes del inicio de la temporada 26/27 para blindar a la estrella que llega con la vitola de ser el líder de la NFL en yardas totales desde el scrimmage (la línea de golpeo).

El valor de Robinson actualmente es innegociable para los Falcons, tanto por su facilidad para la arrancada como por la recepción en carrera. La idea de los Falcons es enfocar a su grupo joven para abastecer el futuro con tres de los pilares más importantes, el mencionado y ya renovado London, Bijan Robinson y seguramente en un futuro cercano Kyle Pitts, una forma de blindar los pasos al frente que ha dado la franquicia en los últimos años.

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El valor real de los running backs en 2026

El peso de Bijan Robinson en Atlanta Falcons y por ende en la NFL permite imaginar con una subida aún mayor a los límites actuales en los contratos con los corredores. Actualmente Saquon Barkley está a la cabeza con 20.6 millones al año muy seguidos por Christian McCaffrey (casi 19 millones) y De'Von Achane (16 millones), aunque la estimación con la negociación con Robinson todavía no coloca cifras encima de la mesa.

La realidad es que tanto la estrella de los Falcons como Jahmyr Gibbs en los Lions están en ese escenario para imaginar un techo aún mayor en esa extraña carrera nacida del draft de 2023. De hecho la presión entre los dos es total, porque seguramente el primero en renovar va a marcar un nuevo estándar para la exigencia del segundo con su club, lo que deja un escaparate perfecto para los agentes. Y entre tanto, el pulso ante una nueva temporada que puede acabar con dos movimientos antes del kickoff.

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Bijan Robinson suma 34 touchdowns totales en sus tres primeras temporadas, es un acaparador de la estrategia actual de los suyos y es una estrella asentada con mucho por definir en la próxima década. Sólo falta saber cuánto peso tienen los corredores en determinadas franquicias después de movimientos como los de los Seahawks, que han dejado pasar a su MVP de las finales para darle prioridad a otras posiciones. Un dilema que no tienen los Falcons de cara a las negociaciones actuales.