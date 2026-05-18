La cuenta atrás para comprar las entradas del NFL Madrid Game 2026

Juan Pérez 18 MAY 2026 - 12:36h.

Tres escalas desde la primera preventa al acceso al público general

El calendario al completo de la NFL para la 26/27 con Rematch confirmado en la Semana 1

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El vendaval de expectativas con el Bengals vs Falcons del NFL Madrid Game 2026 para el próximo 8 de noviembre recibe la primera actualización de cara a la venta de entradas. Con tres ciclos confirmados y la salida al público general, el partido plantea una fiesta para repetir el espectáculo del Santiago Bernabéu a la espera de ver a Joe Burrow, Bijan Robinson y Ja'Marr Chase en acción.

El enfrentamiento entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons abre toda una experiencia tanto para el fan como para el descubridor del fútbol americano en España con la segunda gran experiencia histórica. El nuevo partido de temporada regular, uno de los nueve internacionales planteados por la competición, en el denominado NFL Madrid Game 2026 vuelve a prestar un acceso anticipado a la comunidad con tres fechas para proponer una fiesta única como el año pasado.

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El primer escalón para llegar a las entradas es la preventa con American Express (AMEX) a partir del 29 de mayo, diferente a la temporada pasada donde había presencia de otra entidad. Es la mayor ventaja hasta la fecha por lo que supone tener una libertad total para elegir asiento en el Santiago Bernabéu para elegir espacio de cara al partidazo. La segunda oportunidad pasa por los paquetes VIP a partir del 5 de junio, mientras que la venta general de entradas para la gran mayoría arranca el 9 de julio.

29 de mayo: AMEX (los que tengan tarjeta de American Express)

5 de junio: Paquetes premium y VIP

9 de julio: Admisión General

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La horquilla de precios todavía no está confirmada pero el año pasado estaba entre los 120 euros de las localidades más baratas a los 395 euros de la categoría uno, sin entrar en packs especiales, palcos o entradas VIP. Aún así solo es una referencia para entender cómo cuadrar no sólo la compra de las entradas, sino un posible viaje a medio plazo para trazar un fin de semana épico repleto de actividades.

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Porque a sabiendas de cómo funciona tanto la NFL como la comunidad de seguidores en España, el seguimiento del Bengals vs Falcons es sólo la guinda de un pastel con muchos ingredientes. Desde las exposiciones en el propio estadio a la tienda oficial de la NFL pasando por las fan zones de los equipos en los alrededores del Santiago Bernabéu, un ciclo por repetir y mejorar para ampliar la estancia al máximo.

El despliegue de partidos de la NFL en Europa

La confirmación de fechas para la preventa es es un movimiento exclusivo del partido en España sino de todos los escenarios internacionales, por lo que si hay alguien con especial interés en viajar junto a la NFL por Europa, tiene opciones. Reino Unido, Francia y Alemania tienen también su escaparate con la presencia de Eagles, Saints o Jaguars, aunque el mayor escaparate pasa por Munich con el choque de estrellas del New England Patriots vs Detroit Lions.

El recorrido hacia la temporada empieza ahora con la preparación de la misma no sólo por parte de los equipos, sino también de los fans. Incorporar un partido en España en el calendario es una acción más a tener en cuenta para vivir la NFL en directo como algo único e irrepetible.