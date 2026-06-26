La razón por la que Caleb Williams no puede registrar la marca 'Iceman'

Juan Pérez 26 JUN 2026 - 13:27h.

En sólo dos años tiene una identidad propia...que no puede llegar a los negocios

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La jugada de Caleb Williams, quarterback de los Chicago Bears, para apropiarse de uno de los apodos más repetidos en la historia del deporte es significativo, pero no le ha funcionado. Una de las promesas más sonadas en la NFL guarda consigo una celebración icónica que ha dado la vuelta al mundo en sus dos únicos años como profesional, una puesta en escena que le vale para ser la portada del Madden 27, pero no para tomar la patente de 'Iceman'.

Caleb Williams es uno de los jugadores más seguidos de toda la NFL, una afirmación registrada por su precocidad, por su magia con el balón en las manos y porque es uno de los que más camisetas vende en todo el mundo. En sólo dos temporadas ha conseguido algo único, hacer de su juego y de una celebración una marca propia, pero ha intentado llevar eso demasiado lejos en las oficinas de patentes y marcas del gobierno de los Estados Unidos.

Su intento ha quedado en nada porque la USPTO ha determinado que la palabra es muy similar a una que ya está registrada desde 1988 por LaCrosse Footwear, concretamente para una línea de botas aislantes. La negativa llega además porque la marca sería similar en sonido como en apariencia y significado, porque el quarterback lo quería hacia marcas comerciales de bolsas deportivas, botellas de agua, artículos deportivos, servicios de entretenimiento y ropa.

El empuje de un jugador tan joven con tanto por dar en la NFL es sorprendente cuando hay tantos nombres en la historia del deporte con el mismo calificativo. George Gervin en la NBA es uno de los más sonados, pero hay muchos otros que también han recibido ese calificativo como Kimi Räikkönen en la Fórmula 1, Björn Borg en el tenis o Chuck Liddell en la UFC. También hay otros con menos fuerza pero que también tenían ese apelativo como Dennis Bergkamp en el fútbol, Gerwyn Price (Dardos) o la dupla Henrik Stenson y Retief Goosen en el golf.