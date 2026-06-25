Terrion Arnold, el jugador arrestado de la NFL que puede sufrir cadena perpetua

Juan Pérez 25 JUN 2026 - 16:54h.

El cornerback se entregó a la policía y está a la espera de un juicio

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La situación de Terrion Arnold, cornerback de los Detroit Lions en la NFL, tiene por delante un dilema relevante que puede marcar su futuro más allá del césped después de ser acusado de secuestro y robo a mano armada. Con ocho cargos a sus espaldas, su caso le puede llevar a una posible condena a cadena perpetua después de coordinar una trampa para asaltar a tres hombres que presumiblemente les había robado previamente pertenencias valoradas en más de 250.000 dólares en un apartamento que alquilaron.

Los escándalos son una constante en muchos de los jugadores profesionales de múltiples deportes de élite en Estados Unidos, pero en pocas ocasiones llega a situaciones tan extremas. El robo sufrido por Terrion Arnold en el pasado mes de febrero parece haberlo empujado a algo mucho más grave, a una venganza en la que supuestamente él es el cerebro de la operación.

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A pesar de que los denunciados por Arnold fueron absueltos por la policía sobre ese robo, las informaciones de las últimas horas cuentan que el jugador de los Lions ha conspirado para atraerlos a su apartamento de Tampa después con la convicción de hacer algo más. La historia replicada por medios como ESPN explica que se coordinó con un cómplice, Boakai Hilton, para atraer junto a dos mujeres a una de las víctimas, y al rato aparecieron tres hombres que entraron en un apartamento donde los asaltaron, retuvieron a punta de pistola, los robaron y los golpearon con las culatas de varias armas.

Tan extraña es la situación que la policía descubrió un chat grupal donde Arnold y Hilton daban instrucciones en tiempo real a los ejecutores del asalto durante la agresión, además de que al parecer lo retransmitieron en directo vía streaming. El asunto empeoró cuando el propio Arnold apareció en el lugar de los hechos con más acompañantes para entrar en el inmueble durante el robo mientras seguía la intimidación, pistolas en mano.

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Después de la denuncia de los afectados, la policía de Tampa identificó a los sospechosos, detuvo a seis cómplices en las semanas posteriores y después el propio Terrion Arnold se entregó a las autoridades. Ahora se enfrenta a cuatro cargos de secuestro y cuatro de robo a mano armada, lo que en Florida puede suponer una pena de cadena perpetua. Por ahora la fiscalía ha pedido que el cornerback permanezca en prisión preventiva sin derecho a fianza hasta el juicio, mientras la defensa del jugador defiende su inocencia. Por ahora los Lions han evitado hacer declaraciones.