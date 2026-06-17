Rashee Rice sale de la cárcel y empieza de cero en la NFL

Juan Pérez 17 JUN 2026 - 14:45h.

Su rol debe ser clave si se completa su recuperación para el inicio de la temporada

Los Chiefs atan a Patrick Mahomes con un contrato de más de 500 millones

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El receptor de Kansas City Chiefs, Rashee Rice, sale de la cárcel después de 30 días con una imagen sorprendente que deja atrás a un grupo de reporteros a golpe de carrera. Una forma de dejar atrás una breve etapa entre rejas después de cumplir una condena por violar la libertad condicional antes de encarar una temporada ilusionante con un bloque liderado por el recién renovado Patrick Mahomes que quiere competir para estar en la Super Bowl.

La cuenta atrás hacia la pretemporada de la NFL tiene en Rashee Rice a uno de los jugadores más esperados por los Chiefs por el interrogante que supone su situación. El wide receiver, uno de los más polémicos de toda la competición, cierra una etapa compleja después de participar en un accidente automovilístico en Texas con el agravante de varios heridos.

Con 26 años y la promesa de poder competir este año por todo si a Mahomes le respetan las lesiones y funciona el fichaje de Kenneth Walker, el MVP de la última Super Bowl, la ocasión es única. Por eso su situación es fundamental después de que los Chiefs decidieran mantenerlo en plantilla a pesar de sus problemas extradeportivos.

Rice ingresó el pasado 19 de mayo al dar positivo por THC tras el accidente, y lo sorprendente es que venía de someterse a una cirugía justo antes de saber que tenía que atajar sus problemas en la rodilla derecha. Eso le ha hecho mantener su tratamiento de recuperación en el Hospital Parkland mientras cumplía condena, una situación cuanto menos curiosa para un jugador de la NFL.

Sonriente, en plena carrera y alejándose de los periodistas, Rice abandona esta etapa complicada después de perderse todos los entrenamientos voluntarios de los Chiefs, así como el minicamp obligatorio de la última semana. Aún así las expectativas del gran jefazo, Andy Reid, es la de esperar al receptor para las pruebas de la última semana de julio de cara a plantear un inicio de semana prometedor donde todavía es duda Patrick Mahomes por su recuperación.