Los 10 mejores tight ends de la NFL para la 26/27: del dominio McBride a Kittle

Juan Pérez 30 JUL 2026 - 16:02h.

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El goteo de expectativas para la temporada 26/27 de la NFL toma piezas del último año para preparar el puzle definitivo de cuáles pueden ser los mejores tight ends a partir de la segunda semana de septiembre. Con el pulso puesto en algunos de los partidazos pendientes para la pretemporada, hay diez nombres por encima del resto que pelean por estar a la altura de estar en el top 10 de los más versátiles en la línea de ataque.

1º Trey McBride (Arizona Cardinals)

Con solo 26 años McBride viene de un año increíble donde ha sumado 11 touchdowns en 17 partidos, lo que significa que es indiscutiblemente el jefe final en cuanto a números en su posición. El líder en Fantasy Football en su posición, deja entrever un año prometedor para los Cardinals si Kyler Murray y Marvin Harrison JR le dan suficiente espacio en el campo como para tener libertad.

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2º Brock Bowers (Las Vegas Raiders)

Las lesiones le han dejado a un solo paso de ser el mejor, pero la realidad es que la ventana de oportunidad de Brock Bowers para ser el mejor tight end está delante de sus narices. Con 23 años está tirando la puerta de la NFL con 64 recepciones para hacer 680 yardas y 7 anotaciones en sus 12 partidos. Es la corroboración de una temporada de rookie abismal en 2024 que ahora plantea el interrogante de saber cuál será el nivel de Fernando Mendoza desde la posición de quarterback si finalmente el número 1 del draft adelanta al veterano Kirk Cousins.

3º George Kittle: (San Francisco 49ers)

El mejor tight end para muchos no puede caer del top 3, y es que George Kittle es el más completo de todos a pesar de tener una rotación más amplia en el caso de los 49ers por la amplia rotación de minutos, y eso que viene de un año donde la plantilla ha pasado por una tormenta de lesiones. La distribución de Purdy y el valor de McCaffrey volverán a ser claves para darle aire después de sumar 7 touchdowns.

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4º Sam LaPorta (Detroit Lions)

Las molestias le dejaron sin algunos partidos en la 25/26, y aún así demostró que tiene uno de los mejores promedios de yardas por captura. LaPorta tiene una de los mejores ataques tras el manto de Jared Goff por las posibilidades que generan Amon-Ra y Gibbs, lo que le quita volumen pero le da relevancia en los momentos importantes, como en la ejecución en la red zone.

5º Colston Loveland (Chicago Bears)

Con 22 años el chico de oro es una de las jóvenes promesas a atender este año en una dupla prometedora junto a Caleb Williams. Con mucho talento a su alrededor, suma 58 recepciones en 713 yardas con seis touchdowns en la última season.

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6º Tucker Kraft: (Green Bay Packers)

A sus 25 años le da una estabilidad envidiable a un ataque como el de los Packers que necesita dar un salto este año. Con seis anotaciones en solo ocho partidos, suma 15,3 yardas de media por recepción. Si Jordan Love aprovecha la capacidad de su tight end para romper placajes, los pases cortos pueden sumarle mucho a una de las franquicias con mejores defensas de la liga.

7º Harold Fannin Jr (Cleveland Browns)

Este debe ser su año después de un debut espectacular tras la salida de Njoku, por lo que se corrobora como el titular indiscutible en Cleveland. Solo falta ver quién se asienta como titular en el puesto de quarterback para ver la sinergia con él.

8º Kyle Pitts (Atlanta Falcons)

Después de hacer el mejor año de su carrera, los aficionados españoles lo podrán ver en el Madrid Game 2026 como uno de los referentes de toda la competición. Es el segundo con más yardas en su posición en toda la NFL y tiene uno de los físicos más prometedores para quedarse en la élite el tiempo que quiera después de superar la barrera del All-Pro.

9º Tyler Warren (Indianapolis Colts)

El rookie es uno de los TE más versátiles de toda la competición hasta el punto de ganar el billete al pro Bowl después de sumar 817 yardas, 76 recepciones y cinco touchdowns.

joven promesa

10º Dalton Kincaid (Buffalo Bills)

El apoyo de Josh Allen le da muchísimo a este tight end que ha pasado por varios problemas físicos, pero sin duda puede considerarse dentro de la élite. A priori está recuperado para darle más opciones al ataque de los Bills tras sus lesiones de rodilla e isquiotibiales en una temporada donde realizó 5 touchdowns en 12 partidos.