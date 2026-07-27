Juan Pérez 27 JUL 2026 - 14:32h.

Tiene a cinco franquicias detrás de él

Los 5 mejores agentes libres de la NFL a las puertas de la 26/27

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Stefon Diggs es uno de los últimos nombres relevantes del mercado de agentes libres en la NFL y no tiene prisas por forzar su llegada a una franquicia a pesar del inicio de los entrenamientos. El receptor tiene claro su futuro de cara a la temporada 26/27 después de ser uno de los complementos más valorados de los New England Patriots que llegaron a la Super Bowl 2026 a pesar de estar muy lejos de levantar el título.

El interés de hasta cinco equipos necesitados de un receptor es la mejor baza de Stefon Diggs para enfrentarse al mercado con la pausa de saber que puede ser fundamental en cualquier plantilla. Con las aspiraciones controladas hasta el kickoff en un mes y medio, la información del periodista Jeremy Fowler expone que la cuestión pasa por entender al jugador de 32 años, dispuesto solo a ir a un proyecto donde pueda ser un receiver top 2 en el bloque junto a uno de los mejores quarterbacks de la NFL.

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La primera baza de Diggs según el periodista es Washington Commanders, una bala en la recámara por ser uno de los más recurrentes en las últimas semanas. Primero porque es de Maryland y se formó allí, y segundo porque compartiría espacio con Jayden Daniels con lo que eso supone para ambos. Un incentivo de primer nivel que necesita la salud de la joven estrella para poder escenificar el traspaso de la teoría a la práctica en el césped.

El periodista no da más nombres pero sí alimenta la paciencia de Diggs a sabiendas de que el inicio de los training camps no son una urgencia para tomar una decisión. De hecho hace la broma con que el receptor no tiene prisa por empezar a correr a grandes temperaturas, pero la realidad es que está perfilando las opciones que tiene encima de la mesa para elegir la situación idónea. Su edad, la definición del contrato y la pelea por buscar un anillo tras tenerlo tan cerca hace unos meses es la clave de todo.

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El convencimiento de Diggs, y su mejor manera para venderse, es que se ha recuperado a la perfección tras la lesión que sufrió en 2024, la grave lesión de rodilla que parecía dejarlo fuera de la NFL. Su último año en los Patriots lo colocan en un primer plano con la cotización de estar entre los mejores agentes libres de la competición.