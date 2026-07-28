Los tres partidazos de pretemporada entre candidatos a la Super Bowl 2027

Juan Pérez 28 JUL 2026 - 16:04h.

Seahawks y Rams, entre los favoritos a optar a todo con los Chiefs en el horizonte

El IQ de Patrick Mahomes ante el juego de las sombras con estrellas de la NFL

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El inicio del planning de los entrenamientos de las 32 franquicias de la NFL con la implementación de los veteranos es el punto de partida para el arranque de una pretemporada repleta de partidazos. Con Seattle Seahawks y Los Ángeles Rams como grandes favoritos a asaltar la Super Bowl 2027, la realidad es que el cupo de grandes equipos es tan amplio esta temporada como en la anterior, una igualdad máxima donde entran muchos de los que se cruzan en solo unos días.

Las cuatro semanas de pretemporada valen como una puesta a punto para sacar el libro de jugadas, quitarle el polvo con alguna novedad y plantear todo lo que está por venir entre el 7 y el 30 de agosto. Los 49 enfrentamientos programados son solo una parte del pastel para tomar algo de forma pero también una medida para decidir cuál va a ser el quarterback titular en algunos equipos que tienen algunas dudas sobre a quién darle la manija.

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La llegada del kickoff de próximo 10 de septiembre entre Seahawks y Patriots como reedición de la reciente Super Bowl 2026 es el mejor debut en años de la NFL. Entre tanto hay mucho donde rascar, porque muchos de los favoritos han tirado de negociaciones de primer nivel para aspirar a todo esta temporada.

Por eso el 15 de agosto aparece en el horizonte el Chiefs vs Rams como el primero de los tres enfrentamientos a seguir en pretemporada, aunque seguramente Mahomes no esté al 100%. El estado de forma de Justin Fields como quarterback suplente es fundamental para saber si el nuevo fichaje puede anclar al equipo en un suelo lo suficientemente bueno como para darle alas al equipo si la gran estrella no está. Además, será la primera prueba de fuego para el reciente MVP de la Super Bowl, Kenneth Walker III, ahora junto a Mahomes y Kelce. Y lo hace frente al gran candidato al anillo: los Rams.

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El segundo de los encuentros señalados pasa por el 23 de agosto con el Patriots contra Eagles, una dupla de equipos que le han dado un lavado de cara a sus proyectos sin perder a piezas fundamentales. El encuentro estará marcado por A.J. Brown, que dejó Philadelphia para viajar al finalista de la Super Bowl.

El tercer gran encuentro es del 29 de agosto, momento en el que los Seahawks y los Chiefs se verán las caras en un duelo de titanes tanto por el valor de los primeros de defender el honor del campeonato, como por ver qué guarda Kansas en un año donde han rebajado las prestaciones económicas de Mahomes para apostar por un all-in.