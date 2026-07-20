Las estrellas de la NFL piden césped natural como en el Mundial 2026

Juan Pérez 20 JUL 2026 - 15:45h.

George Kittle, el último en sumarse desde la final del Mundial 2026

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La petición de la FIFA para instalar césped natural en siete estadios de Estados Unidos de cara a los partidos del Mundial 2026 deja en Estados Unidos un eco en la máxima élite del fútbol americano. Algunas de las estrellas de la NFL han levantado la voz para exigir un cambio radical, un grito común para demandar que se prolonga en el tiempo y ahora tiene un impulso especial desde la mismísima final entre España y Argentina en Nueva York.

Con ocho semanas por delante hasta el kickoff de la NFL, algunos de los jugadores más representativos de la competición levantan una vez más la voz para exigir un cambio que creen fundamental. George Kittle, Caleb Williams, Jonathan Taylor, George Kittle y Zaire Franklin son solo algunos de los que han vuelto a repetir que la liga sería mucho mejor si se hace un cambio para dejar atrás el césped artificial en pos del césped natural.

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Kittle, el tight end de los 49ers, presente en el MetLife hasta el punto de comprobar que el césped natural se ve especialmente bien: "luce genial, ¿podemos mantenerlo así en vez de utilizar el artificial? Gracias". Una afirmación cuanto menos curiosa después de comprobar que el de la final era uno de los peores cuidados hasta la fecha, de hecho parecía poco cuidado en comparación con otros en esta Copa Mundial de la FIFA.

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Una de las quejas más repetidas pasa por el historial de lesiones de los jugadores, ya que los cuerpos sufren mucho más en césped artificial. Es algo que ha comentado Franklin en los últimos días viendo que no es tan descabellado de hacer viendo lo que ha sucedido en el Mundial: "Hagan obligatorio el césped natural. Nosotros valemos el costo", comentó el linebacker de los Green Bay Packers, Zaire Franklin.

Lo cierto es que mantener un césped artificial es mucho más fácil y a la vez más barato, sobre todo ante condiciones climatológicas tan extremas como la nieve o la lluvia torrencial de algunos estados de Norteamérica. Y son quejas que llevan un mes repitiéndose, pero en la final se multiplican después de vivir varias experiencias en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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La decisión a día de hoy está en muchos de los dueños de los equipos, ya que la NFL no obliga a los propietarios, y son estos los que corren con los gastos. Y claro, el sintético es mucho más barato y además permite hacer ajustes con más sencillez para albergar conciertos u otro tipo de eventos de cara a las recaudaciones. Falta por ver si la liga da un paso para generar ese refuerzo en las franquicias para resguardar más a sus estrellas.