La NFL se alía con Disney para generar nuevos iconos: Capitán América a Patriots y Dath Vader a Raiders

Juan Pérez 17 JUL 2026 - 16:33h.

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La NFL da un nuevo salto del marketing sólo unas horas después de desplegar el acuerdo con las camisetas futboleras de Football x Football, y lo hace con una alianza especial de la mano de Disney. De la mano de Fnatics, la recién estrenada Champion NFL Collection presenta a las 32 franquicias alineadas en cada caso a un personaje de Disney, Pixar, Star Wars o Marvel para crear diferentes prendas en el mercado.

La identidad de cada equipo de la NFL tiene un plus ahora gracias a la nueva interacción con Marvel por la cual Los Patriots van a ser comandados por el Capitán América así como los Raiders llevarán como icono a Darth Vader. Dos ejemplos de los primeros ocho presentados para unir ciudades e historia con algunos de los personajes más famosos de las películas de Disney.

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Con la idea de acercarse aún más a los aficionados y servir como un escaparate mayor para los fans, la base es crear una historia para enlazar narrativas entre clubes. Y es sólo el primer paso de una colaboración más amplia que está preparada en el denominado Año de la Super Bowl donde Disney y ESPN dejarán más novedades con el paso de la temporada. Mientras tanto el despliegue del resto de personajes caerá en las próximas semanas hasta el descubrimiento total con el lanzamiento confirmado para agosto de 2026.

Es una forma de acercarse a los más pequeños para generar un atractivo desde los logos, los colores y la afición por la NFL, un conector más que viene siendo habitual en la competición. Ya en los últimos años se han realizado directos televisivos ligados a marcas como Disney para convertir a los jugadores en personajes de dibujitos, un movimiento denominado Funday Football que ha convertido a Toy Story, Los Simpsons o Monstruos S.A. en el universo de los partidos. Una forma de llegar a más público de las tantas que utiliza la NFL para ser aún más grande

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Este es el listado oficial con la representación de los ocho personajes en cada una de las franquicias de las anunciadas a la espera de tener más detalles de los restantes.