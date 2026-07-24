Las cuatro franquicias con el debate abierto sobre el quarterback titular

Juan Pérez 24 JUL 2026 - 18:19h.

Los Browns tienen uno de los debates más abiertos de cara al inicio de la temporada

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El puesto de quarterback titular en la NFL es el más relevante del deporte bajo cualquier perspectiva, por eso la elección para darle la alternativa a esos 32 protagonistas es crucial aunque todavía no es definitiva en todos los casos. La amplia mayoría de las franquicias sí saben a quién darle la manija de su equipo pero hay cuatro bloques que esperan a la pretemporada para abrir una pugna entre dos nombres hasta conocer al titular definitivo.

La amalgama de nombres anclados a lo que será la NFL en el próximo mes y medio con el kickoff acapara todas las portadas entre recuperaciones, primeros entrenos y jugadores pendientes de firmar. Y entre tanto, el debate de los quarterbacks vuelve en cuatro casos donde hay algunos favoritos y muchas dudas.

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Cleveland Browns es uno de los casos más sonados tal y como ha definido el periodista Ian Rapoport en las últimas horas en una de las disputas más comentadas. A día de hoy Deshaun Watson parte como favorito por la mínima según las sensaciones de los periodistas lo Cleveland tras el minicamp inicial, pero hay mucho por debatir con una pretemporada por delante que promete mucho revuelo. La apuesta por Watson demuestra una regularidad mientras que el riesgo pasa por apostar por la promesa de Shedeur Sanders, que todavía no ha demostrado todo el potencial reclamado desde la universidad. La sensación es que van a dejar que Saunders empuje todo lo posible en las próximas semanas.

El caso de Minnesota Vikings está pendiente de la decisión de Kevin O'Conell hasta última hora, porque ha decidido mantener el duelo en pretemporada para darle la alternativa a ambos. Es una franquicia que ha sufrido mucho en el puesto de QB y ahora empieza podría empezar una nueva era: la de Kyler Murray. Uno de los fichajes de la temporada respaldan el proyecto para apostar fuerte junto a Justin Jefferson, aunque J.J. McCarthy aparece en un segundo plano con opciones para demostrar su potencial y así dejar atrás las malas sensaciones tras las lesiones.

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En Las Vegas Raiders todo depende de lo preparado que llegue Fernando Mendoza con el nº1 del draft bajo el brazo. Mendoza lo tiene todo para ser una estrella en la NFL, pero la presencia del veterano Kirk Cousins puede cambiar al menos el inicio de la temporada. Si no quieren agobiar al novato de primeras y darle algo más de tiempo para estudiar el libro de jugadas y hacerse al grupo, la opción de Cousins para arrancar es la más sensata. Es un equipo sin presión.

La cuarta duda está en los Arizona Cardinals donde Jacoby Brissett debe ser el quarterback titular, pero tiene un asterisco por las dudas que ha demostrado cuando ha tenido que suplir a Kyler Murray, ahora fuera de la franquicia. En la banca espera Carson Beck, el novato proveniente de Miami recién reclutado en el draft que puede entrar en acción si Brissett no funciona a la perfección en el primer mes de competición.

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Actualmente puede haber dudas también con los Falcons por la recuperación de Michael Penix Jr. de su lesión de rodilla, razón por la que el reciente fichaje de Tua Tagovailoa puede ser aún más significativo. Una reflexión para poner una lupa en pretemporada de cara a conocer cuáles pueden ser las estrellas y referentes de algunas franquicias con interrogantes.