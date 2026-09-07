Los cuatro quarterbacks con interrogante que arrancan la NFL 26/27 como titulares

Juan Pérez 07 SEP 2026 - 17:43h.

El primer pick del último draft tendrá que esperar su oportunidad

El regreso de la NFL, una semana icónica con cuatro escaparates y el Rematch de la Super Bowl

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El contraste de la previsión de los quarterbacks titulares para todas las 32 franquicias de la NFL de cara a la temporada 26/27 tiene algún condicionante en las últimas semanas ante las dudas de varios cuerpos técnicos. Atlanta Falcons, Minessota Vikings, Cleveland Browns y Las Vegas Raiders cierran el cupo de cuál será su referente de inicio, un listado lejano al del top tier en la posición que deja entrever un mar de cambios a lo largo de los próximos meses con narrativa muy diversas.

Tua Tagovailoa manda en Atlanta

Los Falcons necesitaban una reestructuración en una de las posiciones más dominantes, y el fichaje de Tagovailoa iba en esa dirección a la espera de la recuperación completa de Michael Penix Jr. Con la necesidad de explotar a su grupo de estrellas lideradas por Bijan Robinson, la apuesta por el play-action pasa ahora a ser el foco principal. Penix es una promesa con múltiples interrogantes no solo por su historial en la enfermería, sino por las dudas sobre su adaptación a la élite. Tua, que solo ha firmado un año, deja muchas dudas, pero aplica experiencia instantánea a un bloque mucho más consolidado que Miami, donde viene de naufragar.

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Kyler Murray, al timón de los Vikings

Las dudas en el puesto de quarterback en Minnesota pasan al segundo plano tras el fichaje de Kyler Murray en una narrativa con ciertas similitudes a la de Tagovailoa pero con otro bagaje. Los Vikings no han confiado en J.J. McCarthy a pesar de su promesa de futuro, y el equipo quiere competir hoy para aprovechar el prime de Justin Jefferson. Aunque había dudas, este es el caso con menos comillas de todos, porque Murray llega con un perfil estelar, una presencia atlética dominante y más de 87 titularidades en la NFL. Precisión, pases imprevisibles y un cambio de aires necesario.

Kirk Cousins es algo más que el maestro de Mendoza

Fernando Mendoza tiene el futuro de Las Vegas Raiders en sus manos, pero el pick 1 del draft todavía tiene mucho que aprender, y lo ha demostrado en la pretemporada. Por eso la elección de Kirk Cousins es la más sensata en este punto de la temporada, porque a pesar de tener un bloque relativamente joven, todos necesitan empezar a sumar para desarrollar un carácter ganador. Sus 38 años aportan un suelo que prometen un estándar a medio plazo para afianzar la estructura del equipo para Mendoza, siempre que el aquiles se lo permita al veterano QB.

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Deshaun Watson manda en los Browns

El contrato de Deshaun Watson así como su recuperación del aquiles son los dos grandes motivos para entender por qué va a ser el titular en Cleveland Browns de inicio. El contrato que tiene garantizado pesa demasiado como para confiar en él, y es uno de los que más lupas tiene sobre sí para conseguir un impacto inmediato. Todd Monken le va a dar la titularidad a pesar de que el segundo año de Shedeur Sanders suena prometedor, pero la temporada puede ser larga para los Browns, y los 230 millones de Watson bien pueden pasar a un segundo plano.