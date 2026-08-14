Los 5 jugadores que pueden explotar en la NFL en la temporada 26/27

Juan Pérez 14 AGO 2026 - 13:12h.

Mucho talento joven que puede pasar a superestrella en un par de años

¿En qué gasta un jugador de la NFL su primer millón de dólares?

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El marco del análisis de los sophomores al entrar en su segundo año en la NFL es el más importante para detectar quién se puede convertir en una estrella en un par de años entre tanta competencia. Con la directriz de invertir en el proceso para destacar al menos a un jugador por cada una de las posiciones claves, hay cinco nombres encima de la mesa con más o menos relevancia que pueden ser indiscutibles para los proyectos de cada una de sus franquicias a un paso del kickoff de la 26/27.

Luther Burden III

El receptor de los Chicago Bears entra en su segundo año con todo lo que significa para un jugador que finalizó la temporada com un tiro después de una evolución progresiva hasta adaptarse al sistema. Los Bears apuestan además este año por una ofensiva mucho más agresiva, y eso significa más oportunidades para Luther Burden III que es muy funcional y no siempre necesita una carrera larga para brillar. Su explosividad tras la recepción, con una aceleración vertiginosa, lo hacen muy peligroso desde el slot y por ello puede ser uno de los nombres a seguir.

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Omarion Hampton

Este running back de Los Ángeles Chargers entra también en el perfil de los sophomores con una proyección gigantesca, pero su primer año se quedó a medias por una lesión de tobillo. Quizás necesite un par de meses para demostrar todo su potencial, pero con una ofensiva renovada, el sustento del juego terrestre puede significar mucho si su físico aguanta. A pesar de su tamaño tiene una velocidad endiablada, lo que junto a su capacidad para romper placajes le dejan en una muy buena posición para ser una de las sorpresas.

Isaiah Likely

En los Baltimore Ravens hay mucha confianza puesta en este tight end debido a su ajuste constante por utilizar formaciones con dos donde este jugador de quinto año puede brillar por sí mismo. Es algo más que un complemento gracias a sus capacidades como receptor, porque es un atleta de élite que brilla especialmente en la redzone. Si tiene continuidad, puede dar el salto a estar en el top 8 de su entorno en la 26/27.

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Jaxson Dart

Aunque Drake Maye es el nombre más fácil de dar, su presencia en la Super Bowl lo coloca en otra liga por lo que el segundo año de Jaxson Dart en los New York Giants le colocan como el quarterback perfecto para crecer como sophomore. Obviamente depende de que el ataque del equipo sea funciona, y ese puede ser su mayor debe, pero su velocidad de procesamiento y su movilidad le dan muchísimo para lanzar rápido, evitar sacks y dominar las coberturas. Lejos de ser un corredor nato, es un jugador especialmente ofensivo por lo que debe mejorar sus estadísticas claramente este año.

Abdul Carter

El linebacker de los Giants es la mejor opción para entender por qué alguien puede convertirse en una superestrella solo en su segundo año. Su volumen de presión fue uno de los más altos de la NFL pero no llegó a concretarlo en sacks, y esa experiencia puede significarlo todo. Su velocidad lateral y el primer impulso es de lo mejor de la última camada, pero es uno de los mejores en el uno contra uno. Jihaad Campbell o Cedric Gray están en la misma línea si terminan siendo relevantes respectivamente para Eagles y Titans.