Dart y la nueva era de Harbaugh mandan en el Este: los Giants golpean a los Cowboys en el estreno

Fran Duarte Madrid, 14 SEP 2026 - 07:31h.

Jaxson Dart fue la clave para la victoria de los New York Giants sobre los Dallas Cowboys (28-20) con tres pases de anotación impecables

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Los New York Giants inauguraron la temporada con un golpe de autoridad divisional al derrotar 28-20 a los Dallas Cowboys en el MetLife Stadium. En el estreno de John Harbaugh como entrenador en jefe de los neoyorquinos, el quarterback de segundo año Jaxson Dart firmó una actuación consagratoria con tres pases de anotación y un liderazgo sobrio frente a una defensiva tejana incapaz de contener el ritmo rival.

El encuentro arrancó con una declaración de intenciones por la vía terrestre. Cam Skattebo, en su regreso a los emparrillados tras una grave fractura, coronó la primera serie con una carrera de 3 yardas hasta la zona prometida y desató el festejo local. Dallas logró emparejar el trámite en el segundo cuarto gracias a una conexión entre Dak Prescott y CeeDee Lamb. Sin embargo, el punto de inflexión llegó justo antes del descanso: tras un intercambio de balones sueltos, Prescott intentó deshacerse del ovoide bajo asedio y regaló una intercepción a manos de Jevon Holland. Dart castigó de inmediato el error conectando con Isaiah Likely para irse al vestuario 14-7.

Los Cowboys no pudieron hacer nada contra unos Giants imparables

A la vuelta del intermedio, la conexión Dart-Likely volvió a golpear. El ala cerrada, que llegó a Nueva York siguiendo a Harbaugh, atrapó su segundo touchdown para ampliar la ventaja a 21-7 tras culminar una marcha de 12 jugadas. Los Cowboys intentaron reaccionar apoyándose en Javonte Williams, quien recortó distancias con una carrera de una yarda. Aun así, la ofensiva de Nueva York respondió de inmediato en el último cuarto con un pase pantalla que Devin Singletary transformó en anotación para colocar el 28-14.

El tramo decisivo estuvo marcado por la indisciplina de Dallas. Williams anotó de nuevo tras recibir un pase de Prescott de 17 yardas, pero fue castigado con 15 yardas por conducta antideportiva tras celebrar de forma provocadora. La penalización obligó a retroceder el intento de punto extra, que Brandon Aubrey falló, dejando la pizarra 28-20. En la última posesión, la feroz presión frontal encabezada por Brian Burns y Kayvon Thibodeaux colapsó el bolsillo de Prescott, sentenciando un triunfo que inaugura con optimismo la nueva era de los Giants.