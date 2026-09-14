Superman Jefferson corona una remontada épica para los Vikings en el inicio de la temporada NFL
Al inicio del último cuarto perdían de 5...y ganaron de 19
La guía completa para seguir la temporada NFL en Mediaset España: partidos, programas y horarios
El vuelo de Justin Jefferson en el cierre del Green Bay Packers - Minnesota Vikings es una declaración de intenciones de lo que significa ganar uno de los partidos más viscerales de toda la NFL. La rivalidad en la NFC Norte empuja a uno de los mejores receptores de la competición a aplastar a sus vecinos a pesar de tener el partido ganado, un logro impulsado por una defensa excelsa en la segunda parte, por errores flagrantes de los cheeseheads y por touchdowns alados,
Cualquier aficionado que haya visto la primera parte del primer partido televisado en Mediaset España en la temporada 26/27 de la NFL habría firmado una victoria de los Packers. Aún así el sabor a venganza constante y la gran defensa de los de Minneapolis ha cambiado el rumbo a pesar de sufrir la lesión de su quarterback titular, porque el golpe en la cabeza de Kyler Murray le impidió volver. Y aún así Carson Wentz devoró el partido con el paso de los minutos a pesar de aparecer engarrotado.
Lo que en la primera mitad era una defensa infranqueable de los Packers junto a un avance muy fresco en ataque de Jordan Love, pareció quedarse sin gas en la recta final. El play-action desapareció, arriesgaban cuando no debían a pesar de tener el resultado a favor, y tomaron varias decisiones discutibles hasta entregarle el momentum del partido a los Vikings. Por no hablar del castigo constante en defensa por los errores repetidos, porque en un mismo drive causaron tres penalties que le dieron el partido a sus vecinos.
La remontada nació del trabajo del coordinador defensivo, Brian Flores, que sostuvo a los Vikings en el partido incluso antes del descanso. A partir de ahí Carson Wentz dejó varios latigazos que explicaban por qué J.J. McCarthy es el QB 3 en la plantilla. Y ahí apareció Justin Jefferson. A veces con saltos impecables, otras recorriendo rutas imposibles con engaños incluidos, y siempre sobresaliente en cada jugada a pesar de ser un cebo en gran parte de las ocasiones.
El señuelo funcionó hasta colocarle una primera victoria a los Vikings cuando todo parecía marcado para los Packers, que ahora deben rezar para tener más continuidad en defensa mientras esperan a Micah Parsons. Un partido inmejorable para arrancar la temporada en Mediaset España de la mano de Iker Sagasti, Aitor Manzano, Luis Jones y Paula Páramo.