Juan Pérez 14 SEP 2026 - 02:29h.

Al inicio del último cuarto perdían de 5...y ganaron de 19

La guía completa para seguir la temporada NFL en Mediaset España: partidos, programas y horarios

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El vuelo de Justin Jefferson en el cierre del Green Bay Packers - Minnesota Vikings es una declaración de intenciones de lo que significa ganar uno de los partidos más viscerales de toda la NFL. La rivalidad en la NFC Norte empuja a uno de los mejores receptores de la competición a aplastar a sus vecinos a pesar de tener el partido ganado, un logro impulsado por una defensa excelsa en la segunda parte, por errores flagrantes de los cheeseheads y por touchdowns alados,

Cualquier aficionado que haya visto la primera parte del primer partido televisado en Mediaset España en la temporada 26/27 de la NFL habría firmado una victoria de los Packers. Aún así el sabor a venganza constante y la gran defensa de los de Minneapolis ha cambiado el rumbo a pesar de sufrir la lesión de su quarterback titular, porque el golpe en la cabeza de Kyler Murray le impidió volver. Y aún así Carson Wentz devoró el partido con el paso de los minutos a pesar de aparecer engarrotado.

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Lo que en la primera mitad era una defensa infranqueable de los Packers junto a un avance muy fresco en ataque de Jordan Love, pareció quedarse sin gas en la recta final. El play-action desapareció, arriesgaban cuando no debían a pesar de tener el resultado a favor, y tomaron varias decisiones discutibles hasta entregarle el momentum del partido a los Vikings. Por no hablar del castigo constante en defensa por los errores repetidos, porque en un mismo drive causaron tres penalties que le dieron el partido a sus vecinos.

La remontada nació del trabajo del coordinador defensivo, Brian Flores, que sostuvo a los Vikings en el partido incluso antes del descanso. A partir de ahí Carson Wentz dejó varios latigazos que explicaban por qué J.J. McCarthy es el QB 3 en la plantilla. Y ahí apareció Justin Jefferson. A veces con saltos impecables, otras recorriendo rutas imposibles con engaños incluidos, y siempre sobresaliente en cada jugada a pesar de ser un cebo en gran parte de las ocasiones.

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El señuelo funcionó hasta colocarle una primera victoria a los Vikings cuando todo parecía marcado para los Packers, que ahora deben rezar para tener más continuidad en defensa mientras esperan a Micah Parsons. Un partido inmejorable para arrancar la temporada en Mediaset España de la mano de Iker Sagasti, Aitor Manzano, Luis Jones y Paula Páramo.