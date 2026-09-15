La magia de Mahomes invita a soñar a los Chiefs con invitados de lujo como Taylor Swift y Tom Cruise

Juan Pérez 15 SEP 2026 - 17:35h.

La finura de su touchdown es la clave para confiar en volver a ver su mejor nivel

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La sonrisa de Patrick Mahomes es una de las mejores noticias para la NFL, y por ende, para los aficionados de los Kansas City Chiefs en el estreno de una nueva temporada. La decisión de reestructurar el contrato de su estrella para generar espacio salarial de cara a contratar jugadores de primer nivel como Kenneth Walker III empieza a funcionar, y no solo por el excelso nivel del running back con dos touchdowns, sino por lo que desprende el quarterback en su regreso después de otra larga lesión.

Los más de 500 millones prometidos a Mahomes a largo plazo son solo el subrayado de un texto gigantesco que pide a gritos volver a colocar a los Chiefs en lo más alto, al menos compitiendo en la Super Bowl. Ese es el trazo de la gerencia después de colocar todos los huevos en la cesta para este año con la renovación de Kelce, el fichaje del MVP de la Super Bowl (Walker) y la recuperación de la pesada rotura completa del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda de Mahomes.

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Con el rezo pendiente de que eso quede en agua pasada, el arranque ante los Broncos fue una demostración total de que no ha perdido la magia, y tampoco las piernas. El dribbling en el que decide romper la bolsa y a su vez el propio diseño de la jugada para tomarse la libertad de superar la línea defensiva tras 15 yardas está al alcance de muy pocos. Invalidar la pizarra para crear una nueva aprovechando que la defensa estaba enfocada en cubrir los espacios exteriores. Y bingo.

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Esa improvisación es parte de la esencia de tener en cualquier partido de Mahomes algo imposible de definir antes de un espectáculo como el de la NFL, donde una anotación lo es todo más allá del espectáculo y la preparación. Esa forma de atravesar los espacios imposibles en décimas de segundo para lograr el TD fue el eje para construir una victoria aplastante (31-10) ante Denver.

Es cierto que en el aspecto aéreo Mahomes pasó un proceso algo más lento con un 55% en intentos completados, pero tiene margen para mejorar tras la lesión. Y además, ahora parece tener mejores aliados que le dan un plus de felicidad, algo que se comprobó en múltiples momentos del partido tras jugadas maestras de Kenneth Walker, sobre todo sus dos touchdowns.

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Entre tanto Taylor Swift y Tom Cruise seguían la andadura de los Chiefs en Arrowhead como otras veces, otro guiño no solo a la presencia maestra de Kelce sino al bastión que merece ser la casa de Kansas para una temporada clave en su historia reciente.