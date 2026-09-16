La Jornada 2 de la NFL en Mediaset: horarios y dónde ver gratis a los Chiefs de Mahomes en TV y online

Juan Pérez 16 SEP 2026 - 16:39h.

Con la emisión de los Cowboys vs Washington y del Chiefs vs Colts

La guía completa para seguir la temporada NFL en Mediaset España: partidos, programas y horarios

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El estreno a lo grande de Patrick Mahomes con Kansas City Chiefs esta temporada en la NFL genera automáticamente una invitación gratuita para verle en acción en la segunda jornada. El gancho es sencillo, si uno de los mejores quarterback de la historia y seguramente uno de los jugadores más icónicos del momento brilla, su siguiente partido pasa a Mediaset España el siguiente fin de semana. Esa es una conclusión muy personal que nos va a hacer brillar no solo de él, sino del brillante estado de forma de Kenneth Walker III y de Kelce.

Mediaset confirma los dos partidos de la semana a disfrutar en abierto en sus diferentes canales, lo que deja espacio para soñar con un atractivo Kansas City Chiefs vs Indianapolis Colts ya entrada la madrugada del domingo al lunes. La opción para los menos madrugadores pasa por repetir experiencia junto a Dallas Cowboys ante los Washington Commanders de Jayden Daniels, una de las narrativas de la temporada para saber si el joven quarterback puede resucitar este año.

Dallas Cowboys - Washington Commanders

Si Dallas Cowboys repite partido en abierto es porque el duelo divisional lo merece. El choque de la NFC Este ante los Commanders deja un duelo brillante de quarterbacks. El valor y la regularidad de Dak Prescott choca contra la juventud de Jayden Daniels, que vuelve a la élite después de un año repleto de irregularidades donde las lesiones le hicieron alejarse de la competitividad a pesar de las expectativas.

Hora y día : El duelo entre Dallas y Commanders de la segunda semana de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, 20 de septiembre, las 22:25h. (horario peninsular de España).

: El duelo entre de la segunda semana de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 22:10h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset Infinity - Eventos 2.

Kansas City Chiefs - Indianapolis Colts

La lucha frontal entre Kenneth Walker III y Jonathan Taylor es una de las más interesantes a día de hoy en la NFL por el estado de forma y el refuerzo de ambos equipos para potenciar el juego de tierra. El actual MVP de la Super Bowl ha caído de pie en Kansas con dos touchdowns en su primera partido, y le da mucho aire a los de Andy Reid. Los Colts se deben levantar después de sufrir 41 puntos frente a Baltimore, por lo que el nivel defensivo está en pleno debate.

Hora y día : El partidazo entre Chiefs y Colts también pertenece a la 2ª jornada y se juega en la madrigada de ese mismo domingo 20 al lunes 21 de septiembre, a las 02:20h. (horario peninsular de España).

: El partidazo entre y se juega en la madrigada de ese mismo (horario peninsular de España). La previa : El programa arranca a las 02:05 con un análisis anticipado de 15 minutos.

: El programa arranca a las 02:05 con un análisis anticipado de 15 minutos. Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Cuatro.

En ambos casos ElDesmarque ofrecerá jugadas, reacciones y el resumen con todos los detalles tras la finalización del encuentro así como en las horas posteriores en el contenido digital y en RRSS.