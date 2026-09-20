El touchdown 'español' de los Dallas Cowboys: una recepción con genes asturianos en la NFL

Juan Pérez 20 SEP 2026 - 23:44h.

El primer zarpazo del duelo divisional en la NFC Este

La Escalada de Ponseti en la Jornada 1, una singular carrera hacia el MVP en ElDesmarque Quarterback

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La primera parte del Dallas Cowboys - Washington Commanders deja una anotación muy especial tras la conexión entre Dak Prescott y Jake Ferguson en el segundo touchdown de la noche en Mediaset Infinity. Tras la sangría de Dark y Likely ante los Cowboys en la primera jornada, las cosas empiezan a lo grande en Arlington gracias a Prescott. El hasta ahora inapelable brazo del quarterback encontró a su tigh end en una posición privilegiada en una ruta trazada a la perfección de principio a fin, pero lo sorprendente de la jugada está en su contexto por la aparición del único jugador arraigado a sus raíces españolas.

La trinchera en el Dallas Cowboys - Washington Commanders es gigantesca no solo por el choque divisional, sino por el significado de tener a un equipo 0-2 ante un rival directo en la NFC Este. En ese tipo de batallas las banderas españolas no abundan en la élite de la NFL, pero en Dallas hay una con un especial valor para los hinchas de los Cowboys como lo es la de Jake Ferguson. A priori su nombre no desprende nada especial para el aficionado patrio, pero su miramos a sus ancestros aparece un Álvarez por ahí que le da sentido a la roja y gualda que luce Ferguson en el casco de los Cowboys.

El abuelo de Ferguson es el reconocido entrenador Barry Álvarez, una figura universitaria muy reconocida en los Wisconsin Badgers, y su pasado es español. El abuelo de este (y bisabuelo del actual jugador de los Cowboys), provenía de Asturias antes de cambiar su vida en Estados Unidos, y tan ligado está el jugador a su historia que lo tiene presente en su casco.

En este caso el movimiento de Ferguson al atacar la endzone es magnífico, más aún a sabiendas de que la jugada estaba preparada para él por primera vez en el partido. Un pase a la espalda del linebacker imposible de evitar para los Commanders en un inicio de partido sobresaliente para Prescott y para el equipo de Dallas. Y con la bandera a cuestas, es aún más fácil hacerse de los Cowboys.