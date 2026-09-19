La Escalada de Ponseti en la Jornada 1, una singular carrera hacia el MVP en ElDesmarque Quarterback

Juan Pérez 19 SEP 2026 - 12:19h.

La búsqueda continuada del 'Most Valuable Player' con un alter ego de Ponseti

La Jornada 2 de la NFL en Mediaset: horarios y dónde ver gratis a los Chiefs de Mahomes en TV y online

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La expansión del contenido de la NFL en Mediaset España pasa por ampliar el minutaje de ElDesmarque Quarterback, y la gran novedad pasa por una clasificación especial a modo de escalada. La montaña es una de las pasiones de José Antonio Ponseti, y de ahí nace un alter ego que va a acompañar al narrador junto a Iker Sagasti en una puesta en escena más que simpática para seleccionar cada jornada quién es el favorito para ganar el MVP.

A Ponseti le apetecía tener un doble animado para escalar por él, y con el ingrediente de la NFL, la thermomix le deja un espacio totalmente nuevo para construir una narrativa hasta dar con el MVP de la temporada 26/27. Esa es la propuesta que se busca en el programa con una alternativa simpática que guarda cinco tiers diferentes con estrellas de la National Football League en busca del mayor premio individual: ¿Patrick Mahomes, Lamar Jackson o Josh Allen?

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Campamento base

Caleb Williams y Brock Purdy son indudablemente los que más han brillado en la primera semana de entre los cinco elegidos en el Campamento base, la primera parada de la escalada. Ambos han hecho un trabajo alucinante para darle la victoria a los suyos, pero no están solos en esta parte del listado. Myles Garret, Trevor Lawrence y Jared Goff también están en el mismo bloque, aunque demostrar que deben subir el nivel para mantenerse.

Refugio

El running back más versátil de la NFL es el más destacado del segundo tier, y es que Christian McCaffrey es indudablemente uno de los hombres de los 49ers y de toda la competición. Sin ser el mejor RB de la jornada, ha vuelto a demostrar por qué es fundamental para su equipo. Dak Prescott y Jordan Love hicieron un gran partido a pesar de no tener el acompañamiento del equipo, mientras que Drake Maye (a un paso del MVP el año pasado), no ha estado a su mejor nivel, pero opta a todo.

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Ascenso

Joe Burrow es uno de esos incontestables que apunta a luchar este año por el MVP, mientras que sus dos acompañantes en el ascenso dejan más dudas de inicio. Stafford y Herbert no han comenzado al mejor nivel, pero de primeras están a unos pasos de la cima.

Cumbre

Por estos dos gigantes merece la pena gastar un pastizal para ver un partido de la NFL, porque tanto Lamar Jackson como Patrick Mahomes son algo único. El primero parece tener gasolina para ser el MVP, y el segundo ha arrancado como si no hubiese pasado por una lesión de nueve meses.

Cima

La cima es de uno de los mejores jugadores de toda la NFL a día de hoy. Josh Allen lo ha vuelto a hacer en el regreso de la liga: 357 yardas totales, cuatro touchdowns, victoria a los Lions en uno de los campos más difíciles de la competición y el brillo de ser uno de los favoritos.