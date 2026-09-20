La jaula divisional en el Cowboys - Commanders: un duelo entre Prescott y Daniels

Juan Pérez 20 SEP 2026 - 18:50h.

Un duelo vital para la segunda semana en la NFC Este

Sigue en directo el Dallas Cowboys - Washington Commanders en Mediaset Infinity

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El peso de sufrir dos derrotas iniciales en la misma división en la NFL es uno de los grandes retos a evitar en el choque entre Dallas Cowboys y Washington Commanders en esta jornada 2 de competición. El encuentro en abierto en Mediaset Infinity este domingo a las 22:25h. tiene a dos equipos confeccionados para algo más que sufrir en la zona baja de su división, por lo que la victoria es un must para

El análisis de toda una pretemporada no vale de nada si en apenas dos semanas los Cowboys y los Commanders acaban con dos derrotas, por eso la desesperación puede ser un elemento clave. La derrota de Dallas ante los Giants demostró que Prescott necesita un equipo al que liderar, y por ahora no ha aparecido. Y además la lesión de DeMarvion Overshown y de Malik Hooker puede hacerles sufrir en exceso.

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En cambio la ofensiva de los Commanders es tan impredecible como su quarterback, porque Jayden Daniels es una de las estrellas emergentes que pueden marcar el futuro de la NFL, pero nadie sabe en qué punto de cocción está. Después de un primer brillante y un segundo opacado por las lesiones, este debe ser la demostración de que es algo más que un jugador ágil. Necesita demostrar que puede pasar como un líder para ser un dominador de élite, y sobre todo necesita apoyo en el juego de carrera.

El momentum de Tyler Owens

El safety de los Commanders es uno de los nombres más repetidos tras la jornada inaugural tras protagonizar una de las jugadas más destacadas de la semana. El denominado como el placaje del año de Tyler Owens resuena aún más no solo por su capacidad para dejar atrás a dos rivales, sino por acabar la jugada con éxito con un spinebuster digno de las mejores batallas entre The Rock y Batista en la WWE.

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El jugador de los Commanders tiene una compleja historia porque llegó a la franquicia de Washington como undrafted después de pasar desapercibido en las elecciones, y eso que llamó bastante la atención. En declaraciones previas a su elección, el jugador aclaró que creía que la tierra es plana y que los humanos estamos solos en el mundo, que no había más planetas. La historia estaba escrita, y ahora la ha subrayado.

El enfrentamiento será el primero de los dos en abierto en Mediaset España, porque poco después, a las 02:20h. arranca el choque en Cuatro entre Chiefs y Colts. La emisión comenzará en ambos enfrentamientos 15 minutos antes con una previa comandada por el equipo de narradores y comentaristas que lideran Iker Sagasti y José Antonio Ponseti.