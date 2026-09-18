El Power Ranking de Ponseti e Iker Sagasti en ElDesmarque Quarterback en la semana 1 de la NFL

Juan Pérez 18 SEP 2026 - 16:15h.

Josh Allen vuelve a brillar para subir a lo más alto

La guía completa para seguir la temporada NFL en Mediaset España: partidos, programas y horarios

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Una competición empieza de verdad cuando todos los mecanismos arrancan más allá de la propia jornada, y en el caso de la NFL, la cita obligada con Iker Sagasti y José Antonio Ponseti para por ElDesmarque Quarterback. El primer programa de la segunda temporada amplía su duración con más contenido, nuevas secciones y el repaso habitual del Power Ranking que se prolongará durante los próximos meses.

A las puertas de la segunda jornada con sendos partidos en abierto en Mediaset, el análisis de las dos grandes voces de Mediaset para la NFL son la seña de identidad del fútbol americano en España no solo durante la narración de los partidos, sino en los detalles posteriores. Ahí entra la clasificación particular tanto de Sagasti y Ponseti, que se ponen de acuerdo para seleccionar un top 5 que irá transformándose de aquí a febrero hasta llegar a la Super Bowl.

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New York Giants (puesto 5)

El liderazgo de Cam Skattebo empuja a los Giants al quinto puesto tras adueñarse de uno de los partidos de la semana, actualmente disponible en Mediaset Infinity a la carta. La defensa de los Giants dejó KO el ataque de Dallas y el ataque dominó el partido corriendo con el balón y con muy buenos pases a la espalda de la defensa.

Baltimore Ravens (puesto 4)

El cambio radical de los Ravens nace de un doble cambio: nuevo entrenador especialista en defensa y también en el coordinador defensivo, este último con una conexión especial con Lamar Jackson por una experiencia pasada. Y ha funcionado a la perfección.

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Chicago Bears (puesto 3)

Los 59 puntos anotados hablan por sí solos. Más de 500 yardas ofensivas, ocho touchdowns y una demostración magistral de Caleb Williams alargando jugadas, tirando de piernas y destrozando a los Panters en Carolina.

San Francisco 49ers (puesto 2)

Nadie contaba con ellos en esta división con los Rams, y les dieron una paliza en Australia. Con un Purdy espectacular, estuvieron una semana antes allí para preparar el partido mientras que los Rams no mantuvieron las expectativas.

Buffalo Bills (puesto 1)

La sobredosis de Buffalo en ElDesmarque Quarterback va en consonancia con la gran semana del equipo. La mejor defensa de la NFL se desmarcó en ataque con 400 yardas y 36 puntos, mientras que Josh Allen jugó a placer. Son los grandes favoritos de la temporada.