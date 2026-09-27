La pizarra de los 49ers en estado puro: hook and ladder y touchdown de 80 yardas

Juan Pérez 27 SEP 2026 - 22:47h.

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Los deberes para la tercera jornada de la NFL pasan por este San Francisco 49ers - Arizona Cardinals donde los locales brillan en Santa Clara desde el primer minuto con una jugada de película. El playbook de Kyle Shanahan funciona a la perfección hasta componer un hook and ladder que acaba con un touchdown de 80 yardas, una jugada maestra para sacar músculo en la primera posesión.

El debe de una noche histórica entre los partidos de Mediaset Infinity y Cuatro dejan a dos candidatos al título frente a frente en plena madrugada, y mientras tanto los 49ers se hacen notar a lo grande. La pizarra de los niners es asombrosa con el famoso hook and ladder, porque en un tercer down con 12 yardas por delante, se han sacado de la chistera varios conejos hasta establecer lo que podría ser la mejor jugada de cualquier partido en una jornada. Y aquí es el aperitivo.

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El hook and ladder es un engaño enfocado en un pase corto a un receptor que, tras una ruta corta, recibe el balón del quarterback solo para volver a soltarlo con un pase lateral a un compañero que viene en carrera. En este caso Brock Purdy ha puesto su confianza en Mike Evans, y a pesar de estar muy presionado, el receptor ha logrado soltar el ovoide a Deebo Samuel hasta completar una carrera espectacular.

Las ganas de ver a los San Francisco 49ers demuestran de primeras que el 2-0 en esta temporada no es casualidad, y esto solo es el inicio de un duelo divisional que puede decir mucho a largo plazo.

El enfrentamiento íntegro se vive en directo en Mediaset Infinity, pero también se podrá ver en los días posteriores en el a la carta de la plataforma digital. Un plus para los contenidos de la NFL que tiene también como acompañante el partido completo de la madrugada así como el programa presentado cada semana por Iker Sagasti y José Antonio Ponseti: ElDesmarque Quarterback.