La Jornada 3 de la NFL en Mediaset: horarios y dónde ver gratis el Broncos - Rams y el 49ers - Cardinals

Juan Pérez 24 SEP 2026 - 12:37h.

Un duelo favoritos a la Super Bowl es el colofón en abierto en Cuatro

El touchdown 'español' de los Dallas Cowboys: una recepción con genes asturianos en la NFL

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El domingo de NFL en Mediaset viene fuerte con la tercera jornada por todo lo que significa tener a dos de los máximos contendientes a la Super Bowl en el partidazo en abierto en Cuatro. El Denver Broncos - Los Ángeles Rams es un choque de titanes que viene acompañado de un duelo divisional en la NFC Oeste con una rivalidad máxima, por no hablar de que la cena va a ser mucho más apetecible con los San Francisco 49ers de por medio como uno de los equipos más atractivos de ver de inicio esta temporada.

49ers - Cardinals

La noche en los partidos de Mediaset arranca con duelo divisional directo en la NFC Oeste con uno de los equipos más en forma de la 26/27 como son los 49ers. El equipo liderado por Brock Purdy se siente cada vez más cómodo, sobre todo después de conectar mucho más en la segunda jornada con George Kittle. Tiene uno de los ataques más potentes de la liga y su defensa apenas permite 10 puntos por partido en este inicio, por lo que la movilidad de Kyler Murray en los Cardinals será crucial para hacerles daño.

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Hora y día : El duelo entre San Francisco 49ers y Arizona Cardinals de la tercera semana de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, 20 de septiembre, las 22:05h. (horario peninsular de España).

: El duelo entre de la tercera semana de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 21:50h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset Infinity.

Broncos - Rams

El Sunday Night Football parte de uno de los partidos más apetecibles del inicio de la NFL desde que se dio a conocer el calendario completo, porque tanto Broncos como Rams son favoritos a todo. Por esa razón el 1-1 en el marcador de ambas franquicias es aún más sonado de cara a este choque, porque uno de los equipos que confía en estar en la Super Bowl va a empezar la temporada 1-2 con todo lo que eso conlleva. En el histórico los Rams suman cinco victorias consecutivas mientars su quarterback, el actual MVP Matthew Stafford, sigue al nivel de la temporada pasada de inicio.

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Hora y día : El partidazo entre Denver Broncos y Los Ángeles Rams también pertenece a la 3ª jornada y se juega en la madrugada de ese mismo domingo 27 al lunes 28 de septiembre, a las 02:20h. (horario peninsular de España).

: El partidazo entre y se juega en la madrugada de ese mismo (horario peninsular de España). La previa : El programa arranca a las 02:05 con un análisis anticipado de 15 minutos.

: El programa arranca a las 02:05 con un análisis anticipado de 15 minutos. Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Cuatro.

En ambos casos ElDesmarque ofrecerá jugadas, reacciones y el resumen con todos los detalles tras la finalización del encuentro así como en las horas posteriores en el contenido digital y en RRSS.