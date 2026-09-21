Travis Kelce destroza a los Colts y Taylor Swift presume de su esposo desde la grada señalándose el anillo

Fran Duarte Madrid, 21 SEP 2026 - 09:24h.

Kristian Fulton cambió el rumbo del partido con una gran jugada defensiva que precedió el touchdown de Travis Kelce. La reacción de Taylor Swift desde la grada lo dice todo. Sin duda, la mejor jugada del partido

La jaula divisional en el Cowboys - Commanders: un duelo entre Prescott y Daniels

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El punto de inflexión del primer cuarto llegó con una lectura defensiva quirúrgica de los Kansas City Chiefs frente a los Indianapolis Colts. Daniel Jones buscó a Kylen Granson en un pase rápido hacia el lateral, pero el veterano esquinero Kristian Fulton anticipó la trayectoria a la perfección: saltó la ruta de marca, interceptó el envío y dejó a la ofensiva comandada por Patrick Mahomes a las puertas de la zona de anotación.