Travis Kelce destroza a los Colts y Taylor Swift presume de su esposo desde la grada señalándose el anillo
Kristian Fulton cambió el rumbo del partido con una gran jugada defensiva que precedió el touchdown de Travis Kelce. La reacción de Taylor Swift desde la grada lo dice todo. Sin duda, la mejor jugada del partido
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El punto de inflexión del primer cuarto llegó con una lectura defensiva quirúrgica de los Kansas City Chiefs frente a los Indianapolis Colts. Daniel Jones buscó a Kylen Granson en un pase rápido hacia el lateral, pero el veterano esquinero Kristian Fulton anticipó la trayectoria a la perfección: saltó la ruta de marca, interceptó el envío y dejó a la ofensiva comandada por Patrick Mahomes a las puertas de la zona de anotación.
Mahomes no perdonó el regalo. En la siguiente serie, conectó con Travis Kelce, quien cruzó las diagonales tras resistir el contacto de la secundaria de Indianápolis para sellar el touchdown. La jugada desató el festejo inmediato en el palco de Arrowhead, donde Taylor Swift celebró eufórica la anotación de Kelce señalándose el anillo ante las cámaras. Puedes ver este momento en el vídeo superior.