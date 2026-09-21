El pisotón de la tragedia, un accidente que le puede salir muy caro a Jayden Daniels

Juan Pérez 21 SEP 2026 - 00:31h.

El riesgo de convertir un touchdown en vez del field goal acaba en drama para los Commanders

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El destino no lleva en la guantera un logo de los Commanders, y el mismísimo Jayden Daniels da fe de ello después de sufrir una lesión ligada a la mala fortuna en el choque contra los Cowboys. Unos minutos después del sonado touchdown con sabor español de Ferguson, el cierre del segundo cuarto dejó la peor de las noticias para el joven quarterback de tercer año. Después de una primera parte sobresaliente con mucho desparpajo, un juego de carrera espectacular y un muy bien porcentaje de acierto en los pases, todo cambió por un pisotón.

En una jugada donde todo podía haber acabado con un field goal, los Commanders arriesgaron...y Daniels sufrió un inesperado golpe por parte de un compañero antes de recibir un placaje que lo dejó KO. A la espera de pruebas, la imagen habla por sí misma: el jugador abandona el césped en camilla, sus compañeros ponen la rodilla en el suelo y todo parece enfocado en una decisión arriesgada que puede cambiar el sino de una temporada.