Dak Prescott entierra a los Commanders, y solo estamos en la 2ª jornada de la NFL

Juan Pérez 21 SEP 2026 - 02:07h.

Washington pierde algo más que un duelo divisional tras la lesión de su estrella

El pisotón de la tragedia, un accidente que le puede salir muy caro a Jayden Daniels

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La diosa Fortuna tomó el Washington Commanders - Dallas Cowboys por el cuello en el momento más determinante para despejar el partido justo antes del descanso con una inoportuna lesión. El pisotón a Jayden Daniels de su propio left guard no solo finalizó mal en una jugada que apuntaba a un touchdown cantado, sino que dejó a la estrella visitante en la camilla, fuera del partido y con el futuro a corto plazo muy nublado para el joven quarterback.

La primera parte en el AT&T Stadium apuntaba a dejar una noche juguetona entre Prescott y Daniels, pero el codo de este último no dio de sí en el momento más inoportuno. A pesar de la masterclass de Jayden en la primera mitad, las pesadillas de la pasada temporada vuelven al primer plano mientras los Cowboys sacaban la apisonadora para arrasar en casa con un partido perfecto de Prescott, Lamb y Ferguson.

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Si Prescott está, ganan los Cowboys

Prescott mantiene su honor al mantener un curioso récord, evitar el 0-2 de inicio desde que es quarterback en la NFL, y cuando tenía todos los focos sobre sí mismo, ha lucido como nadie. Las 21 victorias consecutivas en casa ante rivales divisionales son la demostración de que los Cowboys están para algo más, sobre todo si funciona la conexión entre Prescott y Lamb con los retazos puntuales de Ferguson. Los cuatro touchdowns comandados por el quarterback son el ejemplo, y la consistencia durante todo el partido lo ha demostrado. Un baño de confianza, algo de suerte por la lesión de Daniels y una ejecución perfecta en la segunda mitad.

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Sin Daniels no hay paraíso

La nebulosa de los Commanders ocupa todo el cielo de Washington. La NFL es tan competitiva que en la semana dos, un 0-2 puede dejarte casi sin temporada después de perder con un rival divisional del nivel de los Cowboys. Más aún si la lesión de Daniels tiene un mínimo de gravedad. Si ese codo no está para competir para dentro de dos o tres semanas, el equipo puede perder toda oportunidad de luchar por algo esta temporada. El inicio era prometedor con un Daniels sobrado y el juego de carrera de Croskey-Merrit, pero el pisotón fue definitivo. Mariota no funcionó, en su segundo drive un fumble cerró el partido con un touchdown directo para los Cowboys, y el calendario tampoco les ayuda en el próximo mes.

Y esto es solo una parte del contenido que tenemos en Mediaset España y ElDesmarque para hacer la cobertura en abierto y multiplataforma de la 26/27 en la National Football League para acercar una vez más la competición al público español. En esta ocasión con las voces de Iker Sagasti, Aitor Manzano, Luis Jones y Paula Páramo.