El día en el que Brock Purdy quiso ser algo más: 49ers - Cardinals

Juan Pérez 27 SEP 2026 - 18:55h.

El partidazo en Mediaset Infinity abre la noche de NFL en abierto

El Power Ranking de Ponseti e Iker Sagasti en ElDesmarque Quarterback en la semana 2 de la NFL

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La relevancia divisional de la NFC Oeste pasa por el primer partido en directo este fin de semana en Mediaset España entre San Francisco 49ers - Arizona Cardinals en la tercera jornada de la NFL. El choque es el primero de los dos que ofrece en abierto Mediaset Infinity durante el domingo en una noche inolvidable donde poco más tarde llega uno de los partidazos del año entre Denver Broncos y Los Ángeles Rams.

El dominio de Brock Purdy, uno de los más consistentes en el inicio de competición, es la primera razón para entender por qué ponerse delante del televisor o del portátil para disfrutar del favorito en el prime time. El 2-0 de los 49ers en el inicio de la temporada es una fuente de confianza inagotable en una plantilla que sufrió decenas de lesiones el año pasado, y que ahora arranca de la mejor manera posible con Christian McCaffrey a un altísimo nivel. De hecho son los Cardinals los que están bastante tocados en la secundaria, con múltiples tocados, por lo que puede ser una de las debilidades más sonadas.

La dependencia del running back este año parece mejor gracias al plus de Deebo Samuel y de George Kittle, un extra de variantes en un duelo ante los Cardinals que puede estar muy enfocado en los pases cortos. Aún así la baja de Nick Bosa puede empujar a los Cardinals a proteger a Jacoby Brissett en downs para forzar pase claro, sobre todo porque es una de las que mejor cuida los sacks rivales hasta la fecha.

La eficiencia de Purdy en la redzone, y el valor de los tigh ends, dos de los mejores receptores de la NFL como son los casos de Trey McBride y George Kittle, deja abierto muchos análisis encima de la mesa. Sobre todo porque si se confirma un partido de mucho pase corto, ambos pueden tener más relevancia de lo habitual.

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Y algo más tarde, el Broncos - Rams

En el partido de la madrugada en Cuatro a las las 02:20h., hay una intrahistoria cuanto menos curiosa que va mucho más allá de lo deportivo, una misma familia que está ligada a Broncos y Rams desde la propiedad. Tanto en este caso como en el partido anterior, la emisión comenzará 15 minutos antes con una previa repleta de análisis del equipo de narración que lideran Iker Sagasti y José Antonio Ponseti.