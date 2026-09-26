La Escalada de Ponseti en la Jornada 2, la consistencia de Allen y Mahomes en ElDesmarque Quarterback

Juan Pérez 26 SEP 2026 - 13:42h.

La carrera hacia el MVP de los favoritos en la NFL

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La bomba de Patrick Mahomes en la victoria, prórroga incluida, de los Chiefs es una demostración más del aura de elegido que vuelve a tener uno de los quarterbacks más afamados de toda la NFL. Con esa misión parecen refrendar los mariscales su presencia en el listado de favoritos al MVP de José Antonio Ponseti como Iker Sagasti en ElDesmarque Quarterback.

La Escalada de Ponseti es un viaje analítico de los dos narradores de Mediaset España en la NFL para encontrar al mejor jugador de toda la temporada, y en todos los casos la escalada es el aliado. Esta semana hay jugadores que salen del top tier como Christian McCaffrey, Stafford, Herbert y Jordan Love, pero otros tantos se suman en busca del éxtasis deportivo.

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Campamento base

Trevor Lawrence y Jared Goff se mantienen en el mismo puesto y aparecen tres sorpresas: Jaxson Dart, Tyler Shough y Bryce Young. Son los cinco elegidos que están sosteniendo su oportunidad para dar un salto mayor de cara al 'Most Valuable Player' con buenas actuaciones, pero lejos de los mejores de la NFL. La mayor sorpresa quizás es Shough, jugador de segundo año que está sorprendiendo con los Saints.

Refugio

En la primera subida no hay ningún quarterback, quizás la mayor sorpresa. Aparece directamente aquí Justin Jefferson tras un inicio a lo grande así como Kenneth Walker III, que se ha echado a sus espaldas el juego de carrera de los Chiefs. Jahmyr Gibbs aparece así como Jaxson Smith-Njigba, este último sin duda uno de los grandes jugadores de la segunda jornada.

Ascenso

Lamar Jackson es la gran sorpresa porque baja un escalón, pero es comprensible tras la derrota de los Ravens a pesar de hacer un buen partido. El espacio para Prescott es totalmente merecido, porque es uno de los que sube con cuatro touchdowns en la última jornada, tanto como Brock Purdy que va alineado a la buena racha de los 49ers.

Cumbre

Los quarterbacks asoman en las dos últimas paradas, porque la cumbre pasa por Patrick Mahomes y Joe Burrow. El QB de los Chiefs está a un nivel incontestable y parece el de las mejores épocas, como si no hubiese pasado por una lesión de nueve meses. Por su parte Burrow sube un peldaño, y apunta a ser uno de los referentes en la carrera por el MVP.

Cima

El MVP no puede ser otro que Josh 'Superman' Allen. Como dice Sagasti "viste de azul y rojo, creció en una granja, hace cosas superhumanas, no es un pájaro ni un avión...es Josh Allen". No hay más preguntas, por ahora es el MVP indudable aunque es difícil.