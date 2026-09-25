El Power Ranking de Ponseti e Iker Sagasti en ElDesmarque Quarterback en la semana 2 de la NFL

Juan Pérez 25 SEP 2026 - 13:34h.

Mahomes cuela a los Chiefs en la lista solo en dos partidos

La guía completa para seguir la temporada NFL en Mediaset España: partidos, programas y horarios

Compartir







Las consecuencias de la segunda jornada en la NFL dejan un cambio sustancial en el Power Ranking que crean tanto Iker Sagasti como José Antonio Ponseti en por ElDesmarque Quarterback. El programa cambia hasta tres puestos en comparación de la semana pasada tras los resultados de un fin de semana repleto de sorpresas, pero los dos primeros puestos se mantienen sin movimientos.

Entre el sello del touchdown español con la aparición de Jake Ferguson y la exhibición de Mahomes en Cuatro, la experiencia NFL en Mediaset ha sido inmejorable en ambos partidos. Ese reflejo así como el de los 14 restantes deja un análisis con una clasificación particular de cuáles son los cinco grandes favoritos para optar al Trofeo Lombardi de campeón de la Super Bowl.

Cincinnati Bengals (puesto 5)

El dominio de Joe Burrow junto con una de las mejores parejas de receptores de la NFL estarán en el NFL Madrid Game, y pueden llegar con el cartel de ser uno de los equipos más interesantes de la liga. Sobre todo porque al marcado carácter ofensivo se le suma por ahora una defensa que marca las diferencias, por lo que son un bloque a tener en cuenta para llegar muy lejos

Seattle Seahawks (puesto 4)

Los recientes campeones van a velocidad de crucero y le dieron una paliza a un rival divisional como los Cardinals con una explosión de juego de Smith-Njigba. La maquinaria funciona igual que el año pasado a pesar de la salida del MVP de la Super Bowl a los Chiefs (Kenneth Walker III), por lo que son hasta ahora contendientes absolutos.

PUEDE INTERESARTE Dak Prescott entierra a los Commanders, y solo estamos en la 2ª jornada de la NFL

Kansas City Chiefs (puesto 3)

Mahomes vuelve a ser el mismo que brilló antes de la lesión de rodilla y parece haber recogido toda la magia de los últimos años para elevar el suelo del equipo. El juego de carrera funciona con Kenneth Walker III como hacía años que no lo hacía, Kelce parece el de sus grandes años, y con momentos puntuales pero estelares se sobra, y la defensa no está mal en comparación con la 26/27. Con lo demostrado hasta ahora, están para todo.

San Francisco 49ers (puesto 2)

Era difícil colocarlos como favoritos en una división con los Ramspero el nivel de Purdy invita a soñar. Han vuelvo a ganar fácil ante Miami, un rival demasiado débil, pero el quarterback sigue jugando bien, McCaffrey produce como pocos, Kittle está más enchufado que la semana pasada y si se mantienen sanos, no como el año pasado, son uno de los aspirantes.

PUEDE INTERESARTE El mejor trabajo del mundo, sentarse a disfrutar del NFL Madrid Game 2026

Buffalo Bills (puesto 1)

Dos semanas, dos lideratos. En nuestro power ranking vuelven a ser los mejores porque han vuelto a demostrar que tienen el potencial de ser campeones. La exhibición del jueves de los Bills ante los Lions demuestra lo que puede crear el equipo de Josh Allen, con 9 touchdowns en dos partidos. Y eso que en Detroit hay un equipo fuerte...pero no tuvieron ni media opción contra el equipo más compacto y completo de la NFL.