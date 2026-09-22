El mejor trabajo del mundo, sentarse a disfrutar del NFL Madrid Game 2026

Juan Pérez 22 SEP 2026 - 15:33h.

El Santiago Bernabéu será la sede por segundo año consecutivo del partidazo de la NFL en España

El NFL Madrid Game de 2026 tendrá al running back mejor pagado de la historia

Compartir







La ventana de oportunidad del fan de la National Football League pasa por seguir de cerca las actualizaciones del NFL Madrid Game entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals. El choque se disputará el próximo 8 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu guarda un par de asientos especiales para un trabajador VIP, un rol soñado para ir más allá de la experiencia del partido con compensación económica incluida.

La lanzadera de InfoJobs con el denominado Cool Job para la NFL repite una fórmula archiconocida para darle trabajo durante 24 horas a una persona con una premisa fundamental: trabajar con el único reto de disfrutar del Falcons - Bengals en directo. Con accesos exclusivos y todos los gastos pagados de viaje y alojamiento, la propuesta impulsa a un privilegiado y a su acompañante a vivir algo único.

PUEDE INTERESARTE Travis Kelce destroza a los Colts y Taylor Swift presume de su esposo desde la grada señalándose el anillo

La propuesta principal pasa por recibir 1.000 euros netos por una jornada laboral que consiste en ver el partido y recrearse en todas las ventajas de ser el elegido, y a partir de ahí, aprovechar todos los beneficios que ofrece un partido de temporada regular de la NFL. Con el escenario del Santiago Bernabéu y el plus de una vivencia única, el listado de las ventajas es más que obvio, pero no se queda solo en el propio partido en sí, en el viaje o en el alojamiento.

De primeras el invitado VIP y su acompañante van a tener acceso exclusivo a la llegada de los jugadores, así como a presenciar el calentamiento de los equipos. También va a recibir merchandising oficial de la NFL, un plus para llegar a casa con algo más que las decenas de fotos que se va a hacer ese día envuelto en NFL. Y el único requisito es el de querer estar ahí, porque aunque el puesto está ubicado en Madrid, pueden inscribirse personas de cualquier punto de España, ya que el viaje y el alojamiento están incluidos.

PUEDE INTERESARTE Dak Prescott entierra a los Commanders, y solo estamos en la 2ª jornada de la NFL

Desde la compañía impulsan la propuesta por todo lo que puede aportar: "En InfoJobs creemos que el trabajo también puede ser una fuente de disfrute y de pasiones compartidas, y este Cool Job es la máxima expresión de esa filosofía. Como patrocinador oficial de la NFL en España, queríamos llevar nuestra colaboración un paso más allá ofreciendo un trabajo realmente único: convertir a un aficionado en nuestro invitado VIP para vivir el partido de una forma muy especial. Es nuestra manera de seguir conectando el talento con algunas de las experiencias más extraordinarias del mundo”, asegura Nilton Navarro, Brand Manager de InfoJobs.

El impulso de todo esto pasa por la cercanía con la NFL desde su organización nacional tal y como cuenta Rafa de los Santos, Director de NFL España: “Estamos encantados de seguir acercando la experiencia NFL a los aficionados en España y, en esta ocasión, hacerlo de la mano de InfoJobs. Esta iniciativa ofrece una oportunidad única para vivir un partido de la NFL desde una perspectiva diferente y disfrutar de momentos que normalmente no están al alcance de todo el mundo. Esperamos que esta experiencia permita a la persona seleccionada y a su acompañante disfrutar al máximo de todo lo que rodea a un partido de la NFL en Madrid”.

Un plus a la experiencia para entenderla de una manera inigualable si es que eso ya es posible teniendo en cuenta lo que significa vivir la NFL en España una temporada más.