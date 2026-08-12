El NFL Madrid Game de 2026 tendrá al running back mejor pagado de la historia

Juan Pérez 12 AGO 2026 - 12:56h.

Bijan Robinson será una de las estrellas del partidazo del 8 de noviembre

Mediaset España y la NFL amplían su alianza con un nuevo acuerdo plurianual

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El espectáculo entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals planteado para el próximo 8 de noviembre en el Santiago Bernabéu tiene un condicionante mayor tras la renovación de Bijan Robinson. El running back logra el mayor contrato de la historia en su posición en la historia de la competición hasta el punto de colocarse, aún más, como el escaparate del NFL Madrid Game de 2026.

La segunda visita de la NFL a España en temporada regular tiene un extra de motivación por el ascenso astronónico del dos veces Pro Bowl, y es que Bijan Robinson ha logrado una extensión de tres años por un valor de 75 millones de dólares. El running back será el mejor pagado en su posición con una cifra récord garantizada de 51 millones de dólares, 37 de ellos en el momento de la firma.

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El pasado 18 de marzo de 2025 Joe Burrow dejó una storie en Instagram sobre su deseo de jugar en Madrid contra los Miami Dolphins en el primer partido en España de la NFL, y un año después recibe su confirmación con la elección de los Bengals para completar el Madrid Game 2026. Es cuanto menos significativo que precisamente uno de los mejores quarterbacks de la liga presente su candidatura a estar y lo haya conseguido por el aliciente que supone para los fans.

Bijan Robinson adelanta así a Saquin Barkleo, Christian McCaffrey y Devon Achane mientras otros jugadores pendientes de renovación como Jahmyr Gibbs o Jonathan Taylor miran de reojo la renovación para pedir cifras similares. Es un nuevo límite para los RB que posiblemente van a romper la lista en los próximos años a sabiendas del aumento constante de los límites salariales en las franquicias.

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Mientras tanto el aficionado español se frota las manos con la misión de seguir a los Atlanta Falcons esta temporada para comprobar su nivel hasta soltar el hype del NFL Madrid Game de noviembre.

El podio de los running backs en la NFL