María Trigo 28 SEP 2026 - 08:51h.

Dejó dos jugadas antológicas para darle la victoria a Los Broncos frente a Los Rams

La razón, touchdown incluido, por la que Brock Purdy es un quarterback de clase mundial

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Los Broncos de Denver lograron una remontada de 16 puntos frente a Los Ángeles Rams gracias al liderazgo de Bo Nix, pero también a un espectacular Talanoa Hufanga y sus intercepciones. Tal y como se puede ver en el vídeo superior, Hufanga nos dejó una de las mejores acciones del partido gracias al pick six que logró tras atrapar una pelota de Matthew Stafford. Un touchdown clave, pues en ese momento significaba la remontada de Los Broncos.

Ademas, literalmente en el último segundo, logró una nueva intercepción para que la victoria se quedara en casa y que el Empower Field at Mile High explotara de éxtasis final. Talanoa Hufanga dejó también dos bailecitos como celebraciones de sus dos acciones claves.